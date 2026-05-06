Преобразование сложных цепей

На рисунке изображен участок электрической цепи, состоящий из трех резисторов , и .

Запишите формулу, которой мы будем пользоваться для определения общего сопротивления участка.

Соединение последовательное, – НЕВЕРНО

Соединение параллельное, – ВЕРНО

Глядя на схему в том виде, в котором она изображена на рисунке, сложно сразу определить тип подключения резисторов: параллельное, последовательное или смешанное.

Поэтому лучше преобразовать схему, записать ее в привычном для нас виде.

Для этого обратим внимание на следующее: соединительные провода обладают пренебрежимо малым (по сравнению с резисторами) сопротивлением, то есть сопротивление проводов мы можем считать равным нулю. Мы ошибемся, если посчитаем, что участки цепи, содержащие только провода, можно убрать. Это не так.

Разберемся, что нам дает нулевое сопротивление проводов.

Рассмотрим участок цепи между двумя соединениями проводов (А и Б). Через этот участок течет ток , значение которого мы не знаем, но мы знаем сопротивление этого участка цепи, .

По закону Ома для данного участка цепи напряжение на концах проводника равно , .

Разность потенциалов на концах проводника равна нулю, иными словами, в точке А и в точке Б одинаковый потенциал. То есть нам не важно, к какой из этих точек подключать резистор . Подключим его так, чтобы цепь сразу разветвлялась на все ветви в одной точке.

Аналогично перерисуем подключение второго контакта резистора.

Теперь мы видим, что три резистора соединены параллельно, а для параллельного соединения справедлива следующая формула для сопротивлений: .