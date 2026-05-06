Тело, которое имеет форму шара радиусом , плавает в воде так, что 30% его объема находится над водой. Найдите силу Архимеда, которая действует на тело. – НЕВЕРНО – ВЕРНО

Сила Архимеда по модулю равна , где – плотность жидкости или газа, в которое погружают тело, – объем погруженной части тела.

В нашем случае шар погружают в воду, подставляем плотность воды – . Из уроков по геометрии мы знаем, что объем шара равен . По условию задачи находится под водой, значит, остальная часть шара объемом погружена. Подставим в формулу для силы Архимеда.

Подчеркиваем, что сила Архимеда зависит не от объема тела, а от объема погруженной части тела.