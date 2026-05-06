В U-образной трубке содержится вода и подсолнечное масло, как показано на рисунке. – НЕВЕРНО – ВЕРНО

Столб жидкости высотой , плотность которой , оказывает давление .

По закону Паскаля давление на одном уровне внутри одной жидкости одинаково. Выберем удобный для решения задачи уровень, давление на котором мы будем определять. Пусть это будет граница раздела масла и воды.

Тогда в левом колене над выбранным уровнем находится столб воды высотой , который оказывает давление . В правом колене над выбранным уровнем находится столб масла высотой , который оказывает давление . Записанные давления равны: .

Можем выбрать нулевой уровень в нижней точке трубки.

Тогда в левом колене над выбранным уровнем будет столб воды высотой , а в правом колене будет столб воды высотой и столб масла высотой . Тогда запишем: .

Если мы перенесем член в левую часть и вынесем за скобки , то получим уравнение, которое мы получили раньше.

Составляя уравнение, важно определять давление в левом и правом колене трубки на одном и том же выбранном уровне в пределах одной жидкости.