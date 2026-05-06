На рисунке изображен гидравлический пресс. Площади поршней равны и . Запишите соотношение сил, действующих на поршень. По аналогии с рычагом, – НЕВЕРНО – ВЕРНО

По закону Паскаля давление на одном уровне внутри одной жидкости одинаково. Давление, по определению, равно силе, деленной на площадь.

В таком случае первый поршень, на который действует сила , оказывает на жидкость давление . Второй поршень оказывает давление . Поршни находятся на одном уровне, поэтому давления равны: .

Отсюда отношение сил будет иметь вид: .

То есть на второй поршень действует сила во столько раз большая, во сколько раз его площадь больше площади первого.