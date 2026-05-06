Кирпич массой , который покоится на горизонтальном деревянном полу, толкают горизонтально с силой . Найдите силу трения, действующую на кирпич, если коэффициент трения кирпича о дерево равен . – НЕВЕРНО – ВЕРНО

Следует различать силу трения покоя и силу трения скольжения. Остановимся на моменте определения, какой же вид силы трения действует на тело.

Сила трения – это сила, возникающая при движении или попытке движения тела по поверхности другого тела и препятствующая движению.

Если приложить к кирпичу некоторую силу , возникнет сила трения покоя, направленная против силы и равная ей по модулю.

Если увеличивать силу , будет увеличиваться и сила трения покоя. Это будет происходить до тех пор, пока сила трения не достигнет значения силы трения скольжения, равного , тело в этот момент сдвинется с места.

Сила реакции опоры в нашей задаче равна по модулю силе тяжести, , тогда . После этого сила трения увеличиваться уже не будет.

Рассчитаем значение силы трения скольжения:

Как видим, сила в нашей задаче не превышает значения силы трения скольжения, значит, между кирпичом и полом будет возникать сила трения покоя, равная .

Подчеркнем: вид силы трения (покоя и скольжения) определяется именно тем, проскальзывает ли одна поверхность по другой. Например, автомобиль движется под действием силы трения покоя. Вы скажете, автомобиль не пребывает в покое. Действительно, но нас интересует то, что поверхность колеса не проскальзывает по поверхности асфальта.

Если водитель резко нажмет на газ, особенно на мокрой или заснеженной дороге, механизм автомобиля подействует на колеса с силой, большей, чем сила трения скольжения, и колеса начнут проскальзывать. На колеса будет действовать сила трения скольжения, а автомобиль при этом будет стоять на месте.