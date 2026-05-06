Сила трения – сила, которая возникает между двумя прижатыми поверхностями и противодействует их взаимному перемещению.

Сила трения покоя – сила, возникающая между двумя контактирующими неподвижными друг относительно друга телами и препятствующая возникновению относительного движения. Эту силу необходимо преодолеть для того, чтобы привести два контактирующих тела в движение друг относительно друга.

Пример: трение покоя удерживает вбитые в стену гвозди, мешает самопроизвольно развязываться шнуркам, а также держит на месте шкаф, чтобы мы случайно его не сдвинули.

Сила трения скольжения – сила, возникающая между соприкасающимися телами при их относительном движении.

- коэффициент трения скольжения

- сила нормальной реакции опоры

Пример: силу трения скольжения испытывает передвигающаяся змея, конькобежец или же лыжники.

Вязкое трение (внутреннее трение) – одно из явлений переноса, свойство текучих тел (жидкостей и газов) оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой. В результате работа, затрачиваемая на это перемещение, рассеивается в виде тепла.

Пример: величина сопротивления в огромной степени зависит от свойств жидкости. Сравнивая силы трения, которые испытывают одинаковые предметы, движущиеся с одинаковыми скоростями в разных средах, увидим, что тела испытывают тем большую силу сопротивления, чем более густой (или, как говорят, чем более вязкой) будет среда. Поэтому трение, о котором идет речь, вязкое трение. Вполне понятно, что воздух создает незначительное вязкое трение, примерно раз в 60 меньше, чем вода. Вязкость жидкостей также отличается: вязкость свежего меда намного больше вязкости воды.

Сила трения качения – сопротивление движению, возникающее при перекатывании тел друг по другу, т.е. сопротивление качению одного тела (катка) по поверхности другого. Причина трения качения — деформация катка и опорной поверхности.

– коэффициент трения качения, имеющий размерность длины (следует отметить важное отличие от коэффициента трения скольжения, который безразмерен);

– радиус катящегося тела;

– прижимающая сила.

Пример: сила трения качения возникает между элементами подшипников качения, между автомобильной шиной колеса автомобиля и дорожным полотном при отключенном двигателе.

Наклонная плоскость – это плоская поверхность, установленная под углом к горизонтали. Наклонная плоскость является одним из простых механизмов. Она позволяет поднимать груз вверх, прикладывая к нему усилие, заметно меньшее веса этого груза.

Пример

Силы, действующие на брусок, скользящий по наклонной плоскости Ускоренное движение вниз Замедленное движение вверх Равнодействующая всех сил Ускорение

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