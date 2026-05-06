Брусок массы равномерно стаскивают с наклонной плоскости с помощью нити. Определите силу трения, действующую на брусок, если коэффициент трения равен , а угол наклона плоскости к горизонту равен . – НЕВЕРНО – НЕВЕРНО – ВЕРНО

Брусок скользит по поверхности, значит, на него действует сила трения скольжения. Также на тело действует сила тяжести, сила реакции опоры и сила натяжения нити. Отметим их на рисунке.

Под действием этих сил тело движется, будем применять второй закон Ньютона, ускорение равно нулю: .

Выберем систему координат. На уроке мы увидели, что удобнее всего направить оси координат, как показано на рисунке.

Сила трения скольжения равна, мы знаем, . Теперь задача сводится к тому, чтобы найти силу реакции опоры. Она не равна , как в случае с горизонтальной плоскостью. Проекция силы на ось равна нулю. Перепишем уравнение в проекции на ось .

Проекции и равны нулю, проекция силы реакции опоры равна . Найдем проекцию силы тяжести. Рассмотрим треугольник, образованный плоскостью, горизонтом и вектором силы тяжести. Он прямоугольный, т.к. сила тяжести действует вертикально вниз. Тогда угол между вектором и плоскостью равен .

Ось у направлена перпендикулярно плоскости, значит, угол между вектором и осью у равен . Тогда проекция силы тяжести на ось у – это катет, прилежащий к углу в выделенном треугольнике, который равен по модулю . Направлена проекция силы тяжести против оси, значит, считаем проекцию отрицательной. Запишем:

Тогда сила трения равна: .

Таким образом, правильно применив второй закон Ньютона в проекциях на удобные выбранные оси координат и правильно обозначив угол на рисунке, вы не запутаетесь в нахождении силы реакции опоры и силы трения.