Излучение атомом энергии

На рисунке изображена схема энергетических уровней атома. Какой из переходов между уровнями сопровождается излучением большей энергии?

Второй – НЕВЕРНО

Первый – ВЕРНО

Согласно постулатам Бора, излучение атомом энергии происходит при переходе электрона из стационарного состояния с большей энергией в стационарное состояние с меньшей энергией. Энергия излученного кванта равна разности энергий стационарных состояний.

То есть энергия излученного кванта будет больше не в случае, если атом находился на верхних энергетических уровнях, а в случае, если больше разность энергий двух состояний. В нашем случае разность энергий больше при переходе номер 1.