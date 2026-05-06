Разрешенные значения полной энергии атома водорода

Для каких атомов справедлива формула для расчета разрешенных значений полной энергии:

Для всех атомов – НЕВЕРНО

Для атома водорода – ВЕРНО

На уроке мы выводили формулу для расчета разрешенных значений полной энергии: , где –масса электрона, – коэффициент, равный , – элементарный заряд, – постоянная Планка, – номер энергетического уровня (начиная с первого).

При выводе формулы мы считали, что полная энергия равна кинетической энергии одного электрона и потенциальной энергии взаимодействия электрона и протона . Один электрон и один протон содержит атом водорода, поэтому полученная формула справедлива только для него.