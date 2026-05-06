Повторение курса физики
01. Повторение. Решение ЕГЭ по физике за 2014 г. и КИМа за 2015 г.
1 ч 46 мин
02. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Элементы теории относительности. Квантовая физика.”
1 ч 12 мин
03. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Колебания и волны. Оптика.”
1 ч 20 мин
04. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Магнетизм”
49 мин
05. Промежуточный срез №7. Повторение
1 ч 5 мин
06. Строение ядра атома. Ядерные реакции (основной урок)
1 ч 29 мин
07. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Электростатика. Законы постоянного тока”
1 ч 21 мин
08. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Термодинамика”
1 ч 7 мин
09. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Молекулярно-кинетическая теория”
48 мин
10. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть II"
1 ч 1 мин
11. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть I"
41 мин
12. Строение атома (основной урок)
1 ч 0 мин
13. Основы квантовой теории. Фотоэффект (основной урок)
1 ч 1 мин
14. Элементы теории относительности (основной урок)
58 мин
15. Промежуточный срез №6. Повторение (основной урок)
55 мин
16. Волновая оптика (основной урок)
50 мин
17. Линзы (основной урок)
47 мин
18. Геометрическая оптика. Распространение света (основной урок)
53 мин
19. Механические колебания (основной урок)
1 ч 0 мин
20. Переменный ток. Электромагнитные волны (основной урок)
1 ч 2 мин
21. Электромагнитные колебания. Графики колебаний в колебательном контуре (основной урок)
1 ч 8 мин
22. Механические волны (основной урок)
48 мин
23. Маятники (основной урок)
59 мин
24. Промежуточный срез №5. Повторение (основной урок)
53 мин
25. Электромагнитная индукция (основной урок)
1 ч 12 мин
26. Введение в магнетизм (основной урок)
1 ч 11 мин
27. Решение задач по теме "Законы постоянного тока" (основной урок)
52 мин
28. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Вакуумный и полупроводниковый диод (основной урок)
1 ч 20 мин
29. Электрический ток в различных средах (основной урок)
54 мин
30. Закон Ома для полной цепи. Работа тока (основной урок)
55 мин
31. Расчет электрических цепей (основной урок)
57 мин
32. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи (основной урок)
55 мин
33. Диэлектрики. Конденсаторы. Однородное электрическое поле (основной урок)
49 мин
34. Промежуточный срез №4 (основной урок)
50 мин
35. Работа электрического поля. Потенциал и напряжение (основной урок)
1 ч 4 мин
36. Влажность (основной урок)
1 ч 7 мин
37. Тепловой баланс (основной урок)
1 ч 7 мин
38. Расчет количества теплоты в различных случаях. Агрегатные состояния вещества (основной урок)
1 ч 6 мин
39. КПД тепловой машины. Графики процессов в термодинамике (основной урок)
1 ч 13 мин
40. Основы термодинамики. Законы термодинамики (основной урок)
1 ч 6 мин
41. Уравнение состояния идеального газа (основной урок)
59 мин
42. Введение в молекулярно-кинетическую теорию. Основное уравнение МКТ (основной урок)
1 ч 10 мин
43. Промежуточный срез №3. Повторение (основной урок)
41 мин
44. Решение задач по теме “Законы сохранения” (основной урок)
36 мин
45. Закон сохранения энергии (основной урок)
1 ч 7 мин
46. Работа. Мощность. КПД (основной урок)
53 мин
47. Основы электростатики (основной урок)
48 мин
48. Импульс. Закон сохранения импульса (основной урок)
52 мин
49. Сила Архимеда. Элементы механики жидкостей и газов (основной урок)
32 мин
50. Элементы статики. Простые механизмы (основной урок)
1 ч 3 мин
51. Промежуточный срез № 2. Повторение (основной урок)
37 мин
52. Алгоритм решения задач по динамике (основной урок)
42 мин
53. Силы трения. Наклонная плоскость (основной урок)
54 мин
54. Силы упругости (основной урок)
46 мин
55. Закон всемирного тяготения (основной урок)
45 мин
56. Основы динамики. Законы Ньютона (основной урок)
1 ч 3 мин
57. Повторение. Промежуточный срез № 1 (основной урок)
32 мин
58. Криволинейное движение. Движение по окружности (основной урок)
52 мин
59. Равноускоренное движение. Свободное падение (основной урок)
1 ч 15 мин
60. Введение. Основы кинематики. Равномерное прямолинейное движение (основной урок)
1 ч 3 мин
Модель атома по Томпсону
Положительный заряд атома распределен равномерно по всему его объёму, а в него вкраплены отрицательно заряженные электроны.
Опровержение – опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц на атомах показали, что атом должен иметь выделенный центр (ядро).
Планетарная модель атома (модель Резерфорда)
В центре атома расположено положительно заряженное массивное ядро, вокруг которого на большом по сравнению с размерами ядра расстоянии вращаются электроны.
Опровержение – электрон, двигаясь ускоренно по орбите (), должен излучать электромагнитные волны и терять энергию.
Сплошной спектр излучения – спектр излучения, характерный для некоторых твердых тел. При этом излучается свет всех частот (длин волн) из видимого диапазона.
Пример: нить накаливания электрической лампы имеет сплошной спектр.
Линейчатый спектр излучения – спектр излучения свободных атомов, не испытывающих сильных взаимодействий. При этом излучается свет только нескольких определенных частот, характерных для этого атома.
Пример: атомы водорода, ртути, неона имеют линейчатый спектр.
Спектральный анализ излучения тел
При получении спектра излучения определенного тела можно судить о его составе. Если спектр излучения содержит частоту, характерную для определенного атома, то этот атом входит в состав твердого тела.
Эмпирические зависимости для длин волн спектральных линий водорода
серия Лаймана ,
серия Балмера ,
серия Пашена ,
– константа Ридберга.
Постулаты Бора
Атом и атомные системы могут длительно пребывать только в особенных стационарных или квантовых состояниях, каждому из которых отвечает определенная энергия . В стационарном состоянии атом не излучает электромагнитных волн.
Излучение света происходит при переходе электрона из стационарного состояния с большей энергией в стационарное состояние с меньшей энергией . Энергия излученного фотона равна разности энергий стационарных состояний.
Радиусы орбит электронов в модели атома по Бору
– номер радиуса орбиты электрона (энергетического уровня)
– боровский радиус, наименьший радиус () орбиты электрона
Энергия электронов в стационарных состояниях
Индуцированное поглощение – поглощение света, при котором электрон получает энергию и переходит на более высокий энергетический уровень. Атом переходит в возбужденное состояние.
Спонтанное излучение – переход электрона на более низкий энергетический уровень, вследствие чего происходит излучение фотона. Характерно для атомов, находящихся в возбужденном состоянии.
Индуцированное излучение
Попадание фотона на атом в возбужденном состоянии увеличивает вероятность перехода атома в основное состояние и излучение фотона. Причем энергия падающего фотона должна быть равна энергии излученного фотона.
Получаются два фотона, имеющие одинаковую частоту, а также фазу и поляризацию. Далее они стимулируют излучение фотонов другими атомами. На этом принципе основана работа лазеров.
Ссылки на ресурсы Интернетурока
Трудности планетарной модели атома Резерфорда. Модель водородоподобного атома Н. Бора
Применение постулатов Н. Бора для объяснения линейчатых спектров атомов. Спектральный анализ.
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