Модель атома по Томпсону

Положительный заряд атома распределен равномерно по всему его объёму, а в него вкраплены отрицательно заряженные электроны.

Опровержение – опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц на атомах показали, что атом должен иметь выделенный центр (ядро).

Планетарная модель атома (модель Резерфорда)

В центре атома расположено положительно заряженное массивное ядро, вокруг которого на большом по сравнению с размерами ядра расстоянии вращаются электроны.

Опровержение – электрон, двигаясь ускоренно по орбите (), должен излучать электромагнитные волны и терять энергию.

Сплошной спектр излучения – спектр излучения, характерный для некоторых твердых тел. При этом излучается свет всех частот (длин волн) из видимого диапазона.

Пример: нить накаливания электрической лампы имеет сплошной спектр.

Линейчатый спектр излучения – спектр излучения свободных атомов, не испытывающих сильных взаимодействий. При этом излучается свет только нескольких определенных частот, характерных для этого атома.

Пример: атомы водорода, ртути, неона имеют линейчатый спектр.

Спектральный анализ излучения тел

При получении спектра излучения определенного тела можно судить о его составе. Если спектр излучения содержит частоту, характерную для определенного атома, то этот атом входит в состав твердого тела.

Эмпирические зависимости для длин волн спектральных линий водорода

серия Лаймана ,

серия Балмера ,

серия Пашена ,

– константа Ридберга.

Постулаты Бора

Атом и атомные системы могут длительно пребывать только в особенных стационарных или квантовых состояниях, каждому из которых отвечает определенная энергия . В стационарном состоянии атом не излучает электромагнитных волн. Излучение света происходит при переходе электрона из стационарного состояния с большей энергией в стационарное состояние с меньшей энергией . Энергия излученного фотона равна разности энергий стационарных состояний.

Радиусы орбит электронов в модели атома по Бору

– номер радиуса орбиты электрона (энергетического уровня)

– боровский радиус, наименьший радиус () орбиты электрона

Энергия электронов в стационарных состояниях

Индуцированное поглощение – поглощение света, при котором электрон получает энергию и переходит на более высокий энергетический уровень. Атом переходит в возбужденное состояние.

Спонтанное излучение – переход электрона на более низкий энергетический уровень, вследствие чего происходит излучение фотона. Характерно для атомов, находящихся в возбужденном состоянии.

Индуцированное излучение

Попадание фотона на атом в возбужденном состоянии увеличивает вероятность перехода атома в основное состояние и излучение фотона. Причем энергия падающего фотона должна быть равна энергии излученного фотона.

Получаются два фотона, имеющие одинаковую частоту, а также фазу и поляризацию. Далее они стимулируют излучение фотонов другими атомами. На этом принципе основана работа лазеров.

Ссылки на ресурсы Интернетурока

Ссылки на сторонние ресурсы