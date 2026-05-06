Закон радиоактивного распада

Какое количество ядер радиоактивного элемента распадется за время , если изначально было ядер? Период полураспада элемента равен .

– НЕВЕРНО

– НЕВЕРНО

– ВЕРНО

В задаче описан радиоактивный распад, он описывается законом: , где – количество оставшихся радиоактивных ядер, которые еще не распались.

Чтобы не забыть эту формулу, нужно знать определение периода полураспада. Период полураспада – это время, на протяжении которого количество радиоактивных частиц уменьшается в 2 раза. То есть если мы подставим период полураспада как прошедшее время , будет равно 2. Количество ядер уменьшится в 2 раза, то есть нам нужно делить на эту двойку (или умножить на ). Помня о том, что количество ядер через каждый период делится на 2, мы не забудем о знаке минус в формуле.

Если изначально было радиоактивных ядер, а осталось , то количество распавшихся ядер равно: .