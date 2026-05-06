Масса покоя атомного ядра

Определите дефект массы ядра .

– НЕВЕРНО

– ВЕРНО

Дефект массы ядра равен разности массы ядра и массы отдельно его составляющих протонов в количестве и нейтронов в количестве :

В ядре бериллия 4 протона и 4 нейтрона. Запишем: .

Масса покоя протона равна 1,00728 а.е.м., масса нейтрона равна 1,00867 а.е.м. Массу покоя ядра атома будем искать в соответствующей таблице.

Обратите внимание, что в таблице указаны значения массы нейтрального атома, а нам нужна масса ядра, поэтому от массы атома нужно отнять суммарную массу электронов, которые содержатся в нейтральном атоме. Бериллий содержит 4 электрона, масса одного электрона равна

Подставим известные значения и найдем дефект массы:

Обращаю ваше внимание на то, что массу покоя атома или атомного ядра нужно искать в соответствующих таблицах, но не в таблице Менделеева. В таблице Менделеева значения относительной атомной массы дробные, но это связано не с дефектом массы ядер, а с тем, что в природе встречаются разные изотопы элементов, и указывается некое усредненное значение. И если, например, относительная атомная масса кислорода в таблице Менделеева указана 15,999, это значит, что существуют изотопы кислорода с массами 15 и 16, причем атомов с массой 16 намного больше.