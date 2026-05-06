Повторение курса физики
01. Повторение. Решение ЕГЭ по физике за 2014 г. и КИМа за 2015 г.
1 ч 46 мин
02. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Элементы теории относительности. Квантовая физика.”
1 ч 12 мин
03. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Колебания и волны. Оптика.”
1 ч 20 мин
04. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Магнетизм”
49 мин
05. Промежуточный срез №7. Повторение
1 ч 5 мин
06. Строение ядра атома. Ядерные реакции (основной урок)
1 ч 29 мин
07. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Электростатика. Законы постоянного тока”
1 ч 21 мин
08. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Термодинамика”
1 ч 7 мин
09. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Молекулярно-кинетическая теория”
48 мин
10. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть II"
1 ч 1 мин
11. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть I"
41 мин
12. Строение атома (основной урок)
1 ч 0 мин
13. Основы квантовой теории. Фотоэффект (основной урок)
1 ч 1 мин
14. Элементы теории относительности (основной урок)
58 мин
15. Промежуточный срез №6. Повторение (основной урок)
55 мин
16. Волновая оптика (основной урок)
50 мин
17. Линзы (основной урок)
47 мин
18. Геометрическая оптика. Распространение света (основной урок)
53 мин
19. Механические колебания (основной урок)
1 ч 0 мин
20. Переменный ток. Электромагнитные волны (основной урок)
1 ч 2 мин
21. Электромагнитные колебания. Графики колебаний в колебательном контуре (основной урок)
1 ч 8 мин
22. Механические волны (основной урок)
48 мин
23. Маятники (основной урок)
59 мин
24. Промежуточный срез №5. Повторение (основной урок)
53 мин
25. Электромагнитная индукция (основной урок)
1 ч 12 мин
26. Введение в магнетизм (основной урок)
1 ч 11 мин
27. Решение задач по теме "Законы постоянного тока" (основной урок)
52 мин
28. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Вакуумный и полупроводниковый диод (основной урок)
1 ч 20 мин
29. Электрический ток в различных средах (основной урок)
54 мин
30. Закон Ома для полной цепи. Работа тока (основной урок)
55 мин
31. Расчет электрических цепей (основной урок)
57 мин
32. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи (основной урок)
55 мин
33. Диэлектрики. Конденсаторы. Однородное электрическое поле (основной урок)
49 мин
34. Промежуточный срез №4 (основной урок)
50 мин
35. Работа электрического поля. Потенциал и напряжение (основной урок)
1 ч 4 мин
36. Влажность (основной урок)
1 ч 7 мин
37. Тепловой баланс (основной урок)
1 ч 7 мин
38. Расчет количества теплоты в различных случаях. Агрегатные состояния вещества (основной урок)
1 ч 6 мин
39. КПД тепловой машины. Графики процессов в термодинамике (основной урок)
1 ч 13 мин
40. Основы термодинамики. Законы термодинамики (основной урок)
1 ч 6 мин
41. Уравнение состояния идеального газа (основной урок)
59 мин
42. Введение в молекулярно-кинетическую теорию. Основное уравнение МКТ (основной урок)
1 ч 10 мин
43. Промежуточный срез №3. Повторение (основной урок)
41 мин
44. Решение задач по теме “Законы сохранения” (основной урок)
36 мин
45. Закон сохранения энергии (основной урок)
1 ч 7 мин
46. Работа. Мощность. КПД (основной урок)
53 мин
47. Основы электростатики (основной урок)
48 мин
48. Импульс. Закон сохранения импульса (основной урок)
52 мин
49. Сила Архимеда. Элементы механики жидкостей и газов (основной урок)
32 мин
50. Элементы статики. Простые механизмы (основной урок)
1 ч 3 мин
51. Промежуточный срез № 2. Повторение (основной урок)
37 мин
52. Алгоритм решения задач по динамике (основной урок)
42 мин
53. Силы трения. Наклонная плоскость (основной урок)
54 мин
54. Силы упругости (основной урок)
46 мин
55. Закон всемирного тяготения (основной урок)
45 мин
56. Основы динамики. Законы Ньютона (основной урок)
1 ч 3 мин
57. Повторение. Промежуточный срез № 1 (основной урок)
32 мин
58. Криволинейное движение. Движение по окружности (основной урок)
52 мин
59. Равноускоренное движение. Свободное падение (основной урок)
1 ч 15 мин
60. Введение. Основы кинематики. Равномерное прямолинейное движение (основной урок)
1 ч 3 мин
Счетчик Гейгера
Прибор подсчитывает количество частиц (электронов, -частиц, -квантов и т. п.), попадающих в него. Принцип действия основан на ионизации атомов, вследствие чего возникает кратковременный импульс тока.
Камера Вильсона
Прибор для отслеживания траектории частицы. Принцип действия основан на конденсации перенасыщенного пара, который находится в камере.
Радиоактивность – самопроизвольный распад ядер некоторых химических элементов, сопровождающийся активным излучением.
Три типа излучения
-частицы – ядра гелия, обладающие положительным зарядом и содержащие 2 нейтрона;
-частицы – электроны с отрицательным зарядом или позитроны с положительным зарядом ;
-лучи – электромагнитное излучение гамма-диапазона. Часть диапазона излучения совпадает с рентгеновским излучением, которое используется в медицине.
Регистрация типов излучения
Активность образца – количество радиоактивных распадов в образце за единицу времени.
– постоянная радиоактивного распада. Имеет собственное значение для каждого радиоактивного вещества.
Зависимость количества нераспавшихся ядер от времени
– количество нераспавшихся ядер в начальный момент времени .
– период полураспада, время, за которое распадается половина радиоактивных ядер.
Пример: период полураспада радиоактивного элемента составляет 10 лет. Через 20 лет останется четверть (25%) нераспавшихся ядер в образце этого элемента.
В состав атома входят нуклоны (протоны и нейтроны) и электроны.
Атомное число – количество протонов в атоме.
Массовое число – количество нуклонов в атоме, общее число протонов и нейтронов. Также является порядковым номером элемента в таблице Менделеева.
Количество электронов в нейтральном атоме равно количеству протонов .
Количество нейтронов равно разности массового и атомного чисел .
Обозначение химического элемента: , где – химический символ элемента.
или – протон
– нейтрон
– электрон
Пример: . Атом цинка содержит протонов, 30 электронов и нейтронов.
Изотопы – ядра и атомы, которые содержат одинаковое число протонов и разное число нейтронов.
Пример 1: и – изотопы урана.
Пример 2: водород имеет три изотопа. – обычный водород, – дейтерий, – тритий.
Сильное ядерное взаимодействие – взаимодействие, проявляющееся на малых расстояниях. Проявляется в масштабах ядра и способствует притяжению нуклонов. Баланс электромагнитного и сильного взаимодействий обеспечивает стабильность ядра.
Дефект массы – разность между общей массой индивидуальных нуклонов и массой стабильного ядра, состоящего из этих нуклонов.
– масса протона
– масса нейтрона
– масса ядра
Энергия связи – энергия, необходимая, чтобы разделить ядро на отдельные протоны и нейтроны; энергия ядерного взаимодействия.
Типы радиоактивных распадов
-распад – излучение α-частиц (ядер гелия )
-распад – излучение β-частиц (электронов )
-распад – излучение γ-частиц (фотонов )
Правило составления ядерных реакций
Суммы массовых чисел до и после реакции должны быть равны. Суммы атомных чисел до и после реакции должны быть равны.
Пример: . Массовые числа: . Атомные числа: .
1 а.е.м. (атомная единица массы) – одна двенадцатая часть массы атома углерода .
Массе соответствует энергия .
При делении ядра урана образуются нейтроны, которые вызывают деление других ядер урана. Такая ядерная реакция является цепной реакцией. Контролируемые цепные реакции деления урана используются в ядерных реакторах.
Термоядерная реакция – разновидность ядерной реакции, при которой лёгкие атомные ядра объединяются в более тяжёлые за счет кинетической энергии их теплового движения. Термоядерные реакции протекают в звездах, в частности, на Солнце.
Ссылки на ресурсы Интернетурока
Естественная радиоактивность (открытие Беккереля). Состав и свойства радиоактивных излучений
Закон радиоактивного распада. Правила смещения при радиоактивном распаде
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Удельная энергия связи ядер
Ядерные реакции. Выделение и поглощение энергии при ядерных реакциях. Термоядерные реакции синтеза лёгких ядер
Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Перспективы развития ядерной энергетики
Ссылки на сторонние ресурсы