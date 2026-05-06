Счетчик Гейгера

Прибор подсчитывает количество частиц (электронов, -частиц, -квантов и т. п.), попадающих в него. Принцип действия основан на ионизации атомов, вследствие чего возникает кратковременный импульс тока.

Камера Вильсона

Прибор для отслеживания траектории частицы. Принцип действия основан на конденсации перенасыщенного пара, который находится в камере.

Радиоактивность – самопроизвольный распад ядер некоторых химических элементов, сопровождающийся активным излучением.

Три типа излучения

-частицы – ядра гелия, обладающие положительным зарядом и содержащие 2 нейтрона;

-частицы – электроны с отрицательным зарядом или позитроны с положительным зарядом ;

-лучи – электромагнитное излучение гамма-диапазона. Часть диапазона излучения совпадает с рентгеновским излучением, которое используется в медицине.

Регистрация типов излучения

Активность образца – количество радиоактивных распадов в образце за единицу времени.

– постоянная радиоактивного распада. Имеет собственное значение для каждого радиоактивного вещества.

Зависимость количества нераспавшихся ядер от времени

– количество нераспавшихся ядер в начальный момент времени .

– период полураспада, время, за которое распадается половина радиоактивных ядер.

Пример: период полураспада радиоактивного элемента составляет 10 лет. Через 20 лет останется четверть (25%) нераспавшихся ядер в образце этого элемента.

В состав атома входят нуклоны (протоны и нейтроны) и электроны.

Атомное число – количество протонов в атоме.

Массовое число – количество нуклонов в атоме, общее число протонов и нейтронов. Также является порядковым номером элемента в таблице Менделеева.

Количество электронов в нейтральном атоме равно количеству протонов .

Количество нейтронов равно разности массового и атомного чисел .

Обозначение химического элемента: , где – химический символ элемента.

или – протон

– нейтрон

– электрон

Пример: . Атом цинка содержит протонов, 30 электронов и нейтронов.

Изотопы – ядра и атомы, которые содержат одинаковое число протонов и разное число нейтронов.

Пример 1: и – изотопы урана.

Пример 2: водород имеет три изотопа. – обычный водород, – дейтерий, – тритий.

Сильное ядерное взаимодействие – взаимодействие, проявляющееся на малых расстояниях. Проявляется в масштабах ядра и способствует притяжению нуклонов. Баланс электромагнитного и сильного взаимодействий обеспечивает стабильность ядра.

Дефект массы – разность между общей массой индивидуальных нуклонов и массой стабильного ядра, состоящего из этих нуклонов.

– масса протона

– масса нейтрона

– масса ядра

Энергия связи – энергия, необходимая, чтобы разделить ядро на отдельные протоны и нейтроны; энергия ядерного взаимодействия.

Типы радиоактивных распадов

-распад – излучение α-частиц (ядер гелия )

-распад – излучение β-частиц (электронов )

-распад – излучение γ-частиц (фотонов )

Правило составления ядерных реакций

Суммы массовых чисел до и после реакции должны быть равны. Суммы атомных чисел до и после реакции должны быть равны.

Пример: . Массовые числа: . Атомные числа: .

1 а.е.м. (атомная единица массы) – одна двенадцатая часть массы атома углерода .

Массе соответствует энергия .

При делении ядра урана образуются нейтроны, которые вызывают деление других ядер урана. Такая ядерная реакция является цепной реакцией. Контролируемые цепные реакции деления урана используются в ядерных реакторах.

Термоядерная реакция – разновидность ядерной реакции, при которой лёгкие атомные ядра объединяются в более тяжёлые за счет кинетической энергии их теплового движения. Термоядерные реакции протекают в звездах, в частности, на Солнце.

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