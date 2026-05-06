Период полураспада

Периоды полураспада двух радиоактивных элементов равны и . Взято одинаковое количество ядер двух элементов. Какой элемент распадается быстрее?

Первый – НЕВЕРНО

Второй – ВЕРНО

Не стоит путать период полураспада со скоростью распада. Период полураспада второго элемента равен , это значит, что через 50 суток распадется половина ядер этого элемента. Чтобы распалось то же количество ядер первого элемента, потребуется намного большее время, 2400 лет. Значит, первый элемент распадается намного медленнее.