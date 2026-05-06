В изолированном стеклянном сосуде находится воздух, относительная влажность которого равна 75%. Сосуд с воздухом охладили до температуры точки росы. Как изменилась абсолютная влажность воздуха? Увеличилась и стала равна 100% – НЕВЕРНО Не изменилась – ВЕРНО

Абсолютная влажность – это масса водяных паров, которые содержатся в воздуха, то есть .

Понижение температуры не влияет на массу пара: если роса не выпала, значит, масса водяного пара в сосуде осталась прежней. Объем сосуда также не изменился. Таким образом, абсолютная влажность остается неизменной.

При этом пар стал насыщенный, его относительная влажность стала равна 100%. Относительная влажность – это отношение абсолютной влажности к плотности насыщенного пара при данной температуре: . В нашей задаче абсолютная влажность не изменилась, а плотность пара, при котором пар становится насыщенным, при уменьшении температуры уменьшается. То есть холодный воздух способен содержать в себе меньше водяного пара, поэтому той же массы пара уже достаточно, чтобы пар стал насыщенным.

Аналогично при повышении температуры увеличивается и уменьшается относительная влажность. По этой причине обогреватели, используемые зимой в квартирах, говорят, сушат воздух. На языке физики это значит, что уменьшается относительная влажность воздуха, хотя масса водяного пара не уменьшается. Чтобы относительная влажность воздуха не уменьшалась, нужно увеличивать абсолютную влажность. Для этого в комнату помещают сосуд с водой, чтобы из него испарялся дополнительный пар.