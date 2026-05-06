Пар – это газообразное состояние вещества, в которое могут переходить как жидкости (испарение), так и твердые тела (сублимация).

Испарение – это парообразование со свободной поверхности жидкости (то есть с границы жидкость-газ), происходящее при любой температуре.

Чем выше температура газа, тем больше быстрых молекул могут покинуть жидкость в единицу времени. Именно поэтому интенсивность процесса испарения возрастает с повышением температуры.

Пример: высыхающие под солнцем лужи на дорогах.

Количество теплоты, которое необходимо подвести для испарения 1 кгжидкости, называется удельной теплотой парообразования: .

Пример: удельная теплота парообразования воды равна .

Конденсация – процесс превращения пара в жидкость.

Пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью, называется насыщенным. В замкнутой системе давление насыщенного пара в изотермическом процессе не меняется. Давление насыщенного пара при заданной температуре зависит от потенциальной энергии взаимодействия молекул жидкости, т.е. от природы вещества.Чем слабее взаимодействие, тем легче испаряется жидкость и больше давление ее насыщенного пара.

Если при сжатии пара он не превращается в жидкость, то такой пар называется ненасыщенным. Давление ненасыщенного пара всегда ниже давления насыщенного пара рассматриваемого вещества при данной температуре.

Если понижать температуру ненасыщенного пара, то в какой-то момент его давление (которое уменьшилось незначительно), может сравняться с давлением насыщенного пара для новой температуры. В таком случае пар станет насыщенным. При дальнейшем понижении температуры процесс конденсации станет преобладать над процессом испарения и выпадет роса. Поэтому соответствующая температура называется точкой росы.

При некоторой температуре, которая называется критической (и при более высоких температурах), вещество не может существовать в жидком агрегатном состоянии.

Кипение – это парообразование во всем объеме жидкости, происходящее при определенной температуре.

Условия кипения:

- жидкость кипит, когда давление насыщенного пара внутри пузырьков пара равно внешнему давлению на жидкость. Температура кипения воды при нормальных условиях равна ;

- температура кипения жидкости зависит от вида жидкости, существования примесей, внешнего давления на жидкость;

- если из жидкости извлечь растворенный воздух (многократным кипячением) и возможные центры паросодержания (пылинки, ионы), то можно поднять температуру кипения несколько выше, чем температура кипения. Такое состояние называется перегретой жидкостью.

Абсолютная влажность – это парциальное давление водяного пара (), существующего в воздухе при данной температуре. Парциальное давление водяного пара в воздухе обозначим , естественно, что p выражается в паскалях или мм ртутного столба. Другое определение абсолютной влажности – это плотность водяного пара, т.е. .

Относительная влажность воздуха – это отношение парциального давления водяного пара (), содержащегося в воздухе, к давлению насыщенного пара () при той же температуре, выраженное в процентах.

Можно выразить через абсолютную влажность () и плотность насыщенного водяного пара ():

Психрометр, психрометричная таблица и гигрометр – приборы для измерения относительной влажности воздуха. Психрометр состоит из двух термометров, один из которых увлажняется. В таблице на пересечении показаний сухого термометра и разности температур сухого и влажного термометров определяют относительную влажность воздуха.

Пример: сухой термометр показывает , а влажный , т.е. разность их показаний равна . В соответствующей графе таблицы находим, что относительная влажность воздуха при данных условиях равна 75%.

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