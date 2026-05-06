Повторение курса физики
01. Повторение. Решение ЕГЭ по физике за 2014 г. и КИМа за 2015 г.
1 ч 46 мин
02. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Элементы теории относительности. Квантовая физика.”
1 ч 12 мин
03. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Колебания и волны. Оптика.”
1 ч 20 мин
04. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Магнетизм”
49 мин
05. Промежуточный срез №7. Повторение
1 ч 5 мин
06. Строение ядра атома. Ядерные реакции (основной урок)
1 ч 29 мин
07. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Электростатика. Законы постоянного тока”
1 ч 21 мин
08. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Термодинамика”
1 ч 7 мин
09. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Молекулярно-кинетическая теория”
48 мин
10. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть II"
1 ч 1 мин
11. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть I"
41 мин
12. Строение атома (основной урок)
1 ч 0 мин
13. Основы квантовой теории. Фотоэффект (основной урок)
1 ч 1 мин
14. Элементы теории относительности (основной урок)
58 мин
15. Промежуточный срез №6. Повторение (основной урок)
55 мин
16. Волновая оптика (основной урок)
50 мин
17. Линзы (основной урок)
47 мин
18. Геометрическая оптика. Распространение света (основной урок)
53 мин
19. Механические колебания (основной урок)
1 ч 0 мин
20. Переменный ток. Электромагнитные волны (основной урок)
1 ч 2 мин
21. Электромагнитные колебания. Графики колебаний в колебательном контуре (основной урок)
1 ч 8 мин
22. Механические волны (основной урок)
48 мин
23. Маятники (основной урок)
59 мин
24. Промежуточный срез №5. Повторение (основной урок)
53 мин
25. Электромагнитная индукция (основной урок)
1 ч 12 мин
26. Введение в магнетизм (основной урок)
1 ч 11 мин
27. Решение задач по теме "Законы постоянного тока" (основной урок)
52 мин
28. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Вакуумный и полупроводниковый диод (основной урок)
1 ч 20 мин
29. Электрический ток в различных средах (основной урок)
54 мин
30. Закон Ома для полной цепи. Работа тока (основной урок)
55 мин
31. Расчет электрических цепей (основной урок)
57 мин
32. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи (основной урок)
55 мин
33. Диэлектрики. Конденсаторы. Однородное электрическое поле (основной урок)
49 мин
34. Промежуточный срез №4 (основной урок)
50 мин
35. Работа электрического поля. Потенциал и напряжение (основной урок)
1 ч 4 мин
36. Влажность (основной урок)
1 ч 7 мин
37. Тепловой баланс (основной урок)
1 ч 7 мин
38. Расчет количества теплоты в различных случаях. Агрегатные состояния вещества (основной урок)
1 ч 6 мин
39. КПД тепловой машины. Графики процессов в термодинамике (основной урок)
1 ч 13 мин
40. Основы термодинамики. Законы термодинамики (основной урок)
1 ч 6 мин
41. Уравнение состояния идеального газа (основной урок)
59 мин
42. Введение в молекулярно-кинетическую теорию. Основное уравнение МКТ (основной урок)
1 ч 10 мин
43. Промежуточный срез №3. Повторение (основной урок)
41 мин
44. Решение задач по теме “Законы сохранения” (основной урок)
36 мин
45. Закон сохранения энергии (основной урок)
1 ч 7 мин
46. Работа. Мощность. КПД (основной урок)
53 мин
47. Основы электростатики (основной урок)
48 мин
48. Импульс. Закон сохранения импульса (основной урок)
52 мин
49. Сила Архимеда. Элементы механики жидкостей и газов (основной урок)
32 мин
50. Элементы статики. Простые механизмы (основной урок)
1 ч 3 мин
51. Промежуточный срез № 2. Повторение (основной урок)
37 мин
52. Алгоритм решения задач по динамике (основной урок)
42 мин
53. Силы трения. Наклонная плоскость (основной урок)
54 мин
54. Силы упругости (основной урок)
46 мин
55. Закон всемирного тяготения (основной урок)
45 мин
56. Основы динамики. Законы Ньютона (основной урок)
1 ч 3 мин
57. Повторение. Промежуточный срез № 1 (основной урок)
32 мин
58. Криволинейное движение. Движение по окружности (основной урок)
52 мин
59. Равноускоренное движение. Свободное падение (основной урок)
1 ч 15 мин
60. Введение. Основы кинематики. Равномерное прямолинейное движение (основной урок)
1 ч 3 мин
Пар – это газообразное состояние вещества, в которое могут переходить как жидкости (испарение), так и твердые тела (сублимация).
Испарение – это парообразование со свободной поверхности жидкости (то есть с границы жидкость-газ), происходящее при любой температуре.
Чем выше температура газа, тем больше быстрых молекул могут покинуть жидкость в единицу времени. Именно поэтому интенсивность процесса испарения возрастает с повышением температуры.
Пример: высыхающие под солнцем лужи на дорогах.
Количество теплоты, которое необходимо подвести для испарения 1 кгжидкости, называется удельной теплотой парообразования: .
Пример: удельная теплота парообразования воды равна .
Конденсация – процесс превращения пара в жидкость.
Пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью, называется насыщенным. В замкнутой системе давление насыщенного пара в изотермическом процессе не меняется. Давление насыщенного пара при заданной температуре зависит от потенциальной энергии взаимодействия молекул жидкости, т.е. от природы вещества.Чем слабее взаимодействие, тем легче испаряется жидкость и больше давление ее насыщенного пара.
Если при сжатии пара он не превращается в жидкость, то такой пар называется ненасыщенным. Давление ненасыщенного пара всегда ниже давления насыщенного пара рассматриваемого вещества при данной температуре.
Если понижать температуру ненасыщенного пара, то в какой-то момент его давление (которое уменьшилось незначительно), может сравняться с давлением насыщенного пара для новой температуры. В таком случае пар станет насыщенным. При дальнейшем понижении температуры процесс конденсации станет преобладать над процессом испарения и выпадет роса. Поэтому соответствующая температура называется точкой росы.
При некоторой температуре, которая называется критической (и при более высоких температурах), вещество не может существовать в жидком агрегатном состоянии.
Кипение – это парообразование во всем объеме жидкости, происходящее при определенной температуре.
Условия кипения:
- жидкость кипит, когда давление насыщенного пара внутри пузырьков пара равно внешнему давлению на жидкость. Температура кипения воды при нормальных условиях равна ;
- температура кипения жидкости зависит от вида жидкости, существования примесей, внешнего давления на жидкость;
- если из жидкости извлечь растворенный воздух (многократным кипячением) и возможные центры паросодержания (пылинки, ионы), то можно поднять температуру кипения несколько выше, чем температура кипения. Такое состояние называется перегретой жидкостью.
Абсолютная влажность – это парциальное давление водяного пара (), существующего в воздухе при данной температуре. Парциальное давление водяного пара в воздухе обозначим , естественно, что p выражается в паскалях или мм ртутного столба. Другое определение абсолютной влажности – это плотность водяного пара, т.е. .
Относительная влажность воздуха – это отношение парциального давления водяного пара (), содержащегося в воздухе, к давлению насыщенного пара () при той же температуре, выраженное в процентах.
Можно выразить через абсолютную влажность () и плотность насыщенного водяного пара ():
Психрометр, психрометричная таблица и гигрометр – приборы для измерения относительной влажности воздуха. Психрометр состоит из двух термометров, один из которых увлажняется. В таблице на пересечении показаний сухого термометра и разности температур сухого и влажного термометров определяют относительную влажность воздуха.
Пример: сухой термометр показывает , а влажный , т.е. разность их показаний равна . В соответствующей графе таблицы находим, что относительная влажность воздуха при данных условиях равна 75%.
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Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение
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