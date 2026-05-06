Почему в холодную погоду при дыхании виден пар? В холодном воздухе частицы воды в выдыхаемом воздухе замерзают, и мы видим белые частицы снега – НЕВЕРНО В холодном воздухе пар, содержащийся в выдыхаемом воздухе, конденсируется, и мы видим микроскопические капли воды – ВЕРНО

В выдыхаемом воздухе содержится водяной пар. Температура выдыхаемого воздуха близка к температуре тела, равной приблизительно .

При выдохе воздух попадает в окружающую среду и охлаждается. Будем считать, что выдыхаемый воздух не успевает смешаться с атмосферным воздухом, поэтому можно считать этот воздух изолированным.

Температура выдыхаемого воздуха уменьшается, при этом уменьшается плотность пара, при которой он становится насыщенным. Вспомним формулу для относительной влажности:

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Абсолютная влажность не изменяется, уменьшается. При этом относительная влажность увеличивается и в некоторый момент принимает значение . При дальнейшем охлаждении пар в выдыхаемом воздухе становится избыточным и начинает конденсироваться. Эти сконденсированные капельки воды мы и видим. При этом не обязательно, чтобы температура воздуха была ниже нуля, изо рта идет пар и при больших температурах.