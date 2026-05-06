Пройденный путь – 120 м, время движения – 1 минута. Скорость такого движения: – НЕВЕРНО Скорость такого движения: , или – ВЕРНО

При решении всех задач по физике следует обращать внимание на единицы измерения, в которых приведены те или иные величины. Не бывает физических величин без единиц измерения.

Есть основные единицы. В механике – это килограмм, метр и секунда. И производные от них: единица скорости – , единица ускорения , единица силы – и т.п.

При этом можно записать как .

При расчётах в задачах можно выписывать единицы измерения и поступать с ними так же, как и с числами (делить, умножать, складывать и вычитать при этом можно только одинаковые величины, и они не изменятся в ответе: ; ).

Правильное решение: , или .