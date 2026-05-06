Лодка плывет от одного берега к другому. Скорость лодки относительно воды направлена перпендикулярно берегу реки и равна ; скорость течения . Тогда полная скорость лодки: – НЕВЕРНО – ВЕРНО

В задачах на сложение скоростей и относительность движения очень важно то, что складываются векторы скоростей:

Сделаем рисунок, на котором покажем начальное положение лодки (A), ее положение, если бы она плыла в стоячей воде (B), а также ту точку, в которую приплывет с учетом течения реки (C).

Обозначим каждое из перемещений: и .

Из рисунка видно, что результирующее перемещение лодки складывается из перемещения лодки в стоячей воде и того перемещения, которое обусловлено течением реки: .

Разделим каждое полученного выражения на время.

В итоге получим векторный закон сложения скоростей.

.

В нашем случае скорость лодки относительно воды перпендикулярна скорости течения. Следовательно, значение модуля полной скорости лодки, по теореме Пифагора, равно:

.

Теперь вам несложно понять, в каком случае можно арифметически складывать модули скоростей. Это только случай, когда вектора скорости лодки и скорости течения реки сонаправлены (лодка плывет по течению). Только в этом случае результирующая скорость будет равна 3 км/ч + 4 км/ч = 7 км/ч.