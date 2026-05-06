Система отсчета в физике включает в себя:

1. Тело отсчета. Начало координат задается положением тела отсчета.

Пример. Телом отсчета является движущийся автомобиль. Тогда он всегда находится в начале координат, а координаты всех остальных тел задаются расстояниями относительно автомобиля.

2. Система координат. Одна, две или три величины, с помощью которых можно однозначно задать положение тела. Это может быть расстояние вдоль осей координат, угол между направлением к телу и осью и др.

Пример. При ориентировке в лесу положение можно однозначно задать двумя величинами: расстоянием от объекта (2 км) и углом от северного направления (на запад). Положение мухи можно задать тремя величинами: высотой над полом, расстоянием до передней стены, расстоянием до правой стены.

3. Отсчет времени. Задает момент времени, который считается нулевым.

Материальная точка – физическая модель тела, размерами которого можно пренебречь в условиях задачи.

Пример. Автомобиль, который едет из одного города в другой, можно считать материальной точкой. Автомобиль, который заезжает в гараж, нельзя считать материальной точкой.

Перемещение – вектор, соединяющий начальное и конечное положение тела. Равно разности радиус-векторов начального и конечного положения точки.

Траектория – линия, вдоль которой происходило движение тела. Путь – длина траектории.

Пример. Масштаб 1 клетка – 1 метр.

Тело двигалось из точки 1 в точку 2 вдоль линии, обозначенной синим цветом. Эта линия – траектория тела. Красным пунктиром обозначено перемещение тела. Путь, пройденный телом, равен 14 м. Модуль перемещения тела равен 6 м.

Скорость перемещения – отношение перемещения к интервалу времени, за которое оно произошло.

Перевод скорости в СИ: .

Сложение перемещений и скоростей

Если тело принимает участие одновременно в двух движениях, то его перемещение равно векторной сумме перемещений в каждом движении.

Пример. Пассажир идет по вагону в направлении движения поезда. Поезд прошел 900 м, пассажир прошел 50 м внутри вагона. Общее перемещение составит 950 м.

Общая скорость равна векторной сумме скоростей отдельных движений.

Пример. Лодка плывет перпендикулярно течению реки. Скорость лодки относительно воды 4 км/ч, скорость течения реки 3 км/ч.

Общая скорость лодки равна 5 км/ч.

Равномерное прямолинейное движение – движение, в котором перемещения тела за любые равные промежутки времени одинаковы.

Пример. Автомобиль едет с постоянной скоростью 60 км/ч – равномерное прямолинейное движение. Спортсмен бежит челночным бегом, преодолевая каждый этап за одинаковое время, – неравномерно движение. Не выполнено условие «за любые равные промежутки времени». На середине дистанции и перед остановкой за одинаковое время он проходит разное расстояние.

Уравнение равномерного движения

Это уравнение можно записать в проекциях на оси координат. В проекции на ось (аналогично для других осей): .

Уравнение представляет зависимость координаты от времени .

и являются параметрами движения.

– координата тела в начальный момент времени .

– скорость тела вдоль оси .

Графики равномерного движения

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