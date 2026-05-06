Повторение курса физики
01. Повторение. Решение ЕГЭ по физике за 2014 г. и КИМа за 2015 г.
1 ч 46 мин
02. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Элементы теории относительности. Квантовая физика.”
1 ч 12 мин
03. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Колебания и волны. Оптика.”
1 ч 20 мин
04. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Магнетизм”
49 мин
05. Промежуточный срез №7. Повторение
1 ч 5 мин
06. Строение ядра атома. Ядерные реакции (основной урок)
1 ч 29 мин
07. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Электростатика. Законы постоянного тока”
1 ч 21 мин
08. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Термодинамика”
1 ч 7 мин
09. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Молекулярно-кинетическая теория”
48 мин
10. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть II"
1 ч 1 мин
11. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть I"
41 мин
12. Строение атома (основной урок)
1 ч 0 мин
13. Основы квантовой теории. Фотоэффект (основной урок)
1 ч 1 мин
14. Элементы теории относительности (основной урок)
58 мин
15. Промежуточный срез №6. Повторение (основной урок)
55 мин
16. Волновая оптика (основной урок)
50 мин
17. Линзы (основной урок)
47 мин
18. Геометрическая оптика. Распространение света (основной урок)
53 мин
19. Механические колебания (основной урок)
1 ч 0 мин
20. Переменный ток. Электромагнитные волны (основной урок)
1 ч 2 мин
21. Электромагнитные колебания. Графики колебаний в колебательном контуре (основной урок)
1 ч 8 мин
22. Механические волны (основной урок)
48 мин
23. Маятники (основной урок)
59 мин
24. Промежуточный срез №5. Повторение (основной урок)
53 мин
25. Электромагнитная индукция (основной урок)
1 ч 12 мин
26. Введение в магнетизм (основной урок)
1 ч 11 мин
27. Решение задач по теме "Законы постоянного тока" (основной урок)
52 мин
28. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Вакуумный и полупроводниковый диод (основной урок)
1 ч 20 мин
29. Электрический ток в различных средах (основной урок)
54 мин
30. Закон Ома для полной цепи. Работа тока (основной урок)
55 мин
31. Расчет электрических цепей (основной урок)
57 мин
32. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи (основной урок)
55 мин
33. Диэлектрики. Конденсаторы. Однородное электрическое поле (основной урок)
49 мин
34. Промежуточный срез №4 (основной урок)
50 мин
35. Работа электрического поля. Потенциал и напряжение (основной урок)
1 ч 4 мин
36. Влажность (основной урок)
1 ч 7 мин
37. Тепловой баланс (основной урок)
1 ч 7 мин
38. Расчет количества теплоты в различных случаях. Агрегатные состояния вещества (основной урок)
1 ч 6 мин
39. КПД тепловой машины. Графики процессов в термодинамике (основной урок)
1 ч 13 мин
40. Основы термодинамики. Законы термодинамики (основной урок)
1 ч 6 мин
41. Уравнение состояния идеального газа (основной урок)
59 мин
42. Введение в молекулярно-кинетическую теорию. Основное уравнение МКТ (основной урок)
1 ч 10 мин
43. Промежуточный срез №3. Повторение (основной урок)
41 мин
44. Решение задач по теме “Законы сохранения” (основной урок)
36 мин
45. Закон сохранения энергии (основной урок)
1 ч 7 мин
46. Работа. Мощность. КПД (основной урок)
53 мин
47. Основы электростатики (основной урок)
48 мин
48. Импульс. Закон сохранения импульса (основной урок)
52 мин
49. Сила Архимеда. Элементы механики жидкостей и газов (основной урок)
32 мин
50. Элементы статики. Простые механизмы (основной урок)
1 ч 3 мин
51. Промежуточный срез № 2. Повторение (основной урок)
37 мин
52. Алгоритм решения задач по динамике (основной урок)
42 мин
53. Силы трения. Наклонная плоскость (основной урок)
54 мин
54. Силы упругости (основной урок)
46 мин
55. Закон всемирного тяготения (основной урок)
45 мин
56. Основы динамики. Законы Ньютона (основной урок)
1 ч 3 мин
57. Повторение. Промежуточный срез № 1 (основной урок)
32 мин
58. Криволинейное движение. Движение по окружности (основной урок)
52 мин
59. Равноускоренное движение. Свободное падение (основной урок)
1 ч 15 мин
60. Введение. Основы кинематики. Равномерное прямолинейное движение (основной урок)
1 ч 3 мин
Система отсчета в физике включает в себя:
1. Тело отсчета. Начало координат задается положением тела отсчета.
Пример. Телом отсчета является движущийся автомобиль. Тогда он всегда находится в начале координат, а координаты всех остальных тел задаются расстояниями относительно автомобиля.
2. Система координат. Одна, две или три величины, с помощью которых можно однозначно задать положение тела. Это может быть расстояние вдоль осей координат, угол между направлением к телу и осью и др.
Пример. При ориентировке в лесу положение можно однозначно задать двумя величинами: расстоянием от объекта (2 км) и углом от северного направления (на запад). Положение мухи можно задать тремя величинами: высотой над полом, расстоянием до передней стены, расстоянием до правой стены.
3. Отсчет времени. Задает момент времени, который считается нулевым.
Материальная точка – физическая модель тела, размерами которого можно пренебречь в условиях задачи.
Пример. Автомобиль, который едет из одного города в другой, можно считать материальной точкой. Автомобиль, который заезжает в гараж, нельзя считать материальной точкой.
Перемещение – вектор, соединяющий начальное и конечное положение тела. Равно разности радиус-векторов начального и конечного положения точки.
Траектория – линия, вдоль которой происходило движение тела.
Путь – длина траектории.
Пример. Масштаб 1 клетка – 1 метр.
Тело двигалось из точки 1 в точку 2 вдоль линии, обозначенной синим цветом. Эта линия – траектория тела. Красным пунктиром обозначено перемещение тела. Путь, пройденный телом, равен 14 м. Модуль перемещения тела равен 6 м.
Скорость перемещения – отношение перемещения к интервалу времени, за которое оно произошло.
Перевод скорости в СИ: .
Если тело принимает участие одновременно в двух движениях, то его перемещение равно векторной сумме перемещений в каждом движении.
Пример. Пассажир идет по вагону в направлении движения поезда. Поезд прошел 900 м, пассажир прошел 50 м внутри вагона. Общее перемещение составит 950 м.
Общая скорость равна векторной сумме скоростей отдельных движений.
Пример. Лодка плывет перпендикулярно течению реки. Скорость лодки относительно воды 4 км/ч, скорость течения реки 3 км/ч.
Общая скорость лодки равна 5 км/ч.
Равномерное прямолинейное движение – движение, в котором перемещения тела за любые равные промежутки времени одинаковы.
Пример. Автомобиль едет с постоянной скоростью 60 км/ч – равномерное прямолинейное движение. Спортсмен бежит челночным бегом, преодолевая каждый этап за одинаковое время, – неравномерно движение. Не выполнено условие «за любые равные промежутки времени». На середине дистанции и перед остановкой за одинаковое время он проходит разное расстояние.
Это уравнение можно записать в проекциях на оси координат. В проекции на ось (аналогично для других осей): .
Уравнение представляет зависимость координаты от времени .
и являются параметрами движения.
– координата тела в начальный момент времени .
– скорость тела вдоль оси .
1)
2)
3)
Ссылки на ресурсы Интернетурока:
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/mehanikakinematika/kinematika-mehanicheskoe-dvizhenie-sistema-otscheta-materialnaya-tochka-traektoriya-put?seconds=0
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/mehanikakinematika/prostranstvo-i-vremya-koordinaty-vektor-peremescheniya-radius-vektor?seconds=0
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/mehanikakinematika/ravnomernoe-pryamolineynoe-dvizhenie?seconds=0
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/mehanikakinematika/grafiki-pryamolineynogo-dvizheniya?seconds=0
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/mehanikakinematika/otnositelnost-dvizheniya?seconds=0
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/undefined/osnovnye-ponyatiya-kinematiki-skorost-srednyaya-skorost-otnositelnaya-skorost-slozhenie-peremescheniy-i-skorostey?seconds=0
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