Чему равна молярная масса кислорода ()? – НЕВЕРНО – НЕВЕРНО – ВЕРНО

Молярная масса вещества – это масса одного моля вещества. Численно равна относительной молекулярной (атомной) массе в граммах на моль. Значения относительной атомной массы есть в таблице Менделеева.

Итак, для кислорода относительная атомная масса равна 16. Молекула кислорода содержит два атома, относительная молекулярная масса молекулы кислорода равна .

Значит, молярная масса кислорода равна . Переведем граммы в килограммы и получим: .

При определении молярной массы вещества следует учитывать, что молекула часто состоит из нескольких атомов, как в нашем случае двухатомный кислород, а также не забывать, что значения молярной массы, взятые из таблицы Менделеева, указаны в и требуют перевода в СИ.