Запишите основное уравнение МКТ. – НЕВЕРНО – НЕВЕРНО – ВЕРНО

Основное уравнение МКТ мы выводили на уроке, и в конечном виде его полезно запомнить:

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Чтобы не забыть о коэффициенте , вспоминаем, что давление оказывают только атомы или молекулы, которые движутся в направлении, перпендикулярном стенке (на рисунке вдоль оси х), т.е. в одном из трех возможных направлений.

Обратите также внимание, что в формуле – это не относительная атомная масса или молярная масса, а именно масса одной молекулы или атома в килограммах. Ее можно найти, зная молярную массу вещества . Один моль вещества имеет массу и содержит частиц, значит, масса одной частицы равна .