Повторение курса физики
01. Повторение. Решение ЕГЭ по физике за 2014 г. и КИМа за 2015 г.
1 ч 46 мин
02. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Элементы теории относительности. Квантовая физика.”
1 ч 12 мин
03. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Колебания и волны. Оптика.”
1 ч 20 мин
04. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Магнетизм”
49 мин
05. Промежуточный срез №7. Повторение
1 ч 5 мин
06. Строение ядра атома. Ядерные реакции (основной урок)
1 ч 29 мин
07. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Электростатика. Законы постоянного тока”
1 ч 21 мин
08. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Термодинамика”
1 ч 7 мин
09. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Молекулярно-кинетическая теория”
48 мин
10. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть II"
1 ч 1 мин
11. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть I"
41 мин
12. Строение атома (основной урок)
1 ч 0 мин
13. Основы квантовой теории. Фотоэффект (основной урок)
1 ч 1 мин
14. Элементы теории относительности (основной урок)
58 мин
15. Промежуточный срез №6. Повторение (основной урок)
55 мин
16. Волновая оптика (основной урок)
50 мин
17. Линзы (основной урок)
47 мин
18. Геометрическая оптика. Распространение света (основной урок)
53 мин
19. Механические колебания (основной урок)
1 ч 0 мин
20. Переменный ток. Электромагнитные волны (основной урок)
1 ч 2 мин
21. Электромагнитные колебания. Графики колебаний в колебательном контуре (основной урок)
1 ч 8 мин
22. Механические волны (основной урок)
48 мин
23. Маятники (основной урок)
59 мин
24. Промежуточный срез №5. Повторение (основной урок)
53 мин
25. Электромагнитная индукция (основной урок)
1 ч 12 мин
26. Введение в магнетизм (основной урок)
1 ч 11 мин
27. Решение задач по теме "Законы постоянного тока" (основной урок)
52 мин
28. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Вакуумный и полупроводниковый диод (основной урок)
1 ч 20 мин
29. Электрический ток в различных средах (основной урок)
54 мин
30. Закон Ома для полной цепи. Работа тока (основной урок)
55 мин
31. Расчет электрических цепей (основной урок)
57 мин
32. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи (основной урок)
55 мин
33. Диэлектрики. Конденсаторы. Однородное электрическое поле (основной урок)
49 мин
34. Промежуточный срез №4 (основной урок)
50 мин
35. Работа электрического поля. Потенциал и напряжение (основной урок)
1 ч 4 мин
36. Влажность (основной урок)
1 ч 7 мин
37. Тепловой баланс (основной урок)
1 ч 7 мин
38. Расчет количества теплоты в различных случаях. Агрегатные состояния вещества (основной урок)
1 ч 6 мин
39. КПД тепловой машины. Графики процессов в термодинамике (основной урок)
1 ч 13 мин
40. Основы термодинамики. Законы термодинамики (основной урок)
1 ч 6 мин
41. Уравнение состояния идеального газа (основной урок)
59 мин
42. Введение в молекулярно-кинетическую теорию. Основное уравнение МКТ (основной урок)
1 ч 10 мин
43. Промежуточный срез №3. Повторение (основной урок)
41 мин
44. Решение задач по теме “Законы сохранения” (основной урок)
36 мин
45. Закон сохранения энергии (основной урок)
1 ч 7 мин
46. Работа. Мощность. КПД (основной урок)
53 мин
47. Основы электростатики (основной урок)
48 мин
48. Импульс. Закон сохранения импульса (основной урок)
52 мин
49. Сила Архимеда. Элементы механики жидкостей и газов (основной урок)
32 мин
50. Элементы статики. Простые механизмы (основной урок)
1 ч 3 мин
51. Промежуточный срез № 2. Повторение (основной урок)
37 мин
52. Алгоритм решения задач по динамике (основной урок)
42 мин
53. Силы трения. Наклонная плоскость (основной урок)
54 мин
54. Силы упругости (основной урок)
46 мин
55. Закон всемирного тяготения (основной урок)
45 мин
56. Основы динамики. Законы Ньютона (основной урок)
1 ч 3 мин
57. Повторение. Промежуточный срез № 1 (основной урок)
32 мин
58. Криволинейное движение. Движение по окружности (основной урок)
52 мин
59. Равноускоренное движение. Свободное падение (основной урок)
1 ч 15 мин
60. Введение. Основы кинематики. Равномерное прямолинейное движение (основной урок)
1 ч 3 мин
МКТ – это теория, в которой свойства тел и процессы, происходящие в них, объясняются через движение молекул, составляющих эти тела.
Молекулярно-кинетическая теория строится на трех установленных фактах:
- вещество состоит из частиц (молекул, атомов, ионов), разделенных между собой промежутками;
- между частицами действуют силы притяжения и отталкивания;
- молекулы находятся в непрерывном беспорядочном (тепловом) движении.
Атом – наименьшая частица вещества, которая не делится при химических реакциях.
Пример: , , .
Молекула – наименьшая частица вещества, которая сохраняет свои основные химические свойства. Она состоит из атомов.
Пример: , .
Диффузия – это процесс перераспределения концентрации атомов или молекул в пространстве путем хаотичной (тепловой миграции).
Один моль – количество вещества, в котором содержится столько молекул или атомов, сколько в карбоне массой 0,012 кг.
Постоянная Авогадро () – число атомов или молекул в 1 моле какого-либо вещества.
Количество вещества () равно отношению числа молекул () в данном теле к постоянной Авогадро (), т.е. к числу молекул в 1 моле вещества.
Относительная молекулярная масса () – отношение массы молекулы к массы карбона . Это безразмерная величина.
Молярная масса – масса одного моля вещества.
Количество вещества (в молях): .
Концентрация () равна числу частиц в единице объема: .
Агрегатные состояния вещества
В твердых телах молекулы плотно упакованы (расстояние между молекулами близко к их размеру) и колеблются вблизи точек равновесия.
В жидкости молекулы тоже упакованы почти также плотно, как в твердых телах, и колеблются, но связи между ними слабее, и время от времени некоторые молекулы уже не могут сохранить старое положение равновесия, т.е. перескакивают в новое.
В газах молекулы летают независимо, лишь изредка сближаясь (сталкиваясь) друг с другом. Они взаимодействуют только при столкновениях. Кинетическая энергия молекул газа значительно больше энергии взаимодействия, они движутся с огромными скоростями (сотни метров в секунду), сталкиваются друг с другом и отскакивают в разные стороны. Поэтому газы могут неограниченно расширяться. То есть газы не сохраняют формы и объема, препятствовать их разлету молекул газа могут только стенки сосуда. Поэтому газ занимает весь предоставленный ему объем.
Идеальный газ – это газ, в котором среднее расстояние между молекулами намного больше, чем размеры молекул, и поэтому в нем потенциальной энергией молекул можно пренебречь.
Основное уравнение МКТ соединяет микропараметры (, , ) и макропараметры (,,) идеального газа: , где – масса молекулы, - концентрация молекул, - средне квадратичная скорость движения молекул.
При решении задач за нормальные условия принимаются:
давление
температура
Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул: .
Тогда основное уравнение МКТ примет вид: , где – концентрация.
Температура – это величина, которая характеризует степень нагретости тела и определяется средней кинетической энергией движения молекул.
Единицей абсолютной температурыT является Кельвин (или градус Кельвина): .
Чтобы перейти от температуры , заданной в шкале Цельсия, к абсолютной температуре , нужно к добавить 273,15.
Для одноатомных молекул: .
Для двухатомных: , где – постоянная Больцмана.
Тогда основное уравнение МКТ примет вид: .
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Основное уравнение молекулярно-кинетической теории (Колебошин С.В.)
Основное уравнение молекулярно-кинетической теории (Ерюткин Е.С.)
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