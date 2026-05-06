МКТ – это теория, в которой свойства тел и процессы, происходящие в них, объясняются через движение молекул, составляющих эти тела.

Молекулярно-кинетическая теория строится на трех установленных фактах:

- вещество состоит из частиц (молекул, атомов, ионов), разделенных между собой промежутками;

- между частицами действуют силы притяжения и отталкивания;

- молекулы находятся в непрерывном беспорядочном (тепловом) движении.

Атом – наименьшая частица вещества, которая не делится при химических реакциях.

Пример: , , .

Молекула – наименьшая частица вещества, которая сохраняет свои основные химические свойства. Она состоит из атомов.

Пример: , .

Диффузия – это процесс перераспределения концентрации атомов или молекул в пространстве путем хаотичной (тепловой миграции).

Один моль – количество вещества, в котором содержится столько молекул или атомов, сколько в карбоне массой 0,012 кг.

Постоянная Авогадро () – число атомов или молекул в 1 моле какого-либо вещества.

Количество вещества () равно отношению числа молекул () в данном теле к постоянной Авогадро (), т.е. к числу молекул в 1 моле вещества.

Относительная молекулярная масса () – отношение массы молекулы к массы карбона . Это безразмерная величина.

Молярная масса – масса одного моля вещества.

Количество вещества (в молях): .

Концентрация () равна числу частиц в единице объема: .

Агрегатные состояния вещества

В твердых телах молекулы плотно упакованы (расстояние между молекулами близко к их размеру) и колеблются вблизи точек равновесия.

В жидкости молекулы тоже упакованы почти также плотно, как в твердых телах, и колеблются, но связи между ними слабее, и время от времени некоторые молекулы уже не могут сохранить старое положение равновесия, т.е. перескакивают в новое.

В газах молекулы летают независимо, лишь изредка сближаясь (сталкиваясь) друг с другом. Они взаимодействуют только при столкновениях. Кинетическая энергия молекул газа значительно больше энергии взаимодействия, они движутся с огромными скоростями (сотни метров в секунду), сталкиваются друг с другом и отскакивают в разные стороны. Поэтому газы могут неограниченно расширяться. То есть газы не сохраняют формы и объема, препятствовать их разлету молекул газа могут только стенки сосуда. Поэтому газ занимает весь предоставленный ему объем.

Идеальный газ – это газ, в котором среднее расстояние между молекулами намного больше, чем размеры молекул, и поэтому в нем потенциальной энергией молекул можно пренебречь.

Основное уравнение МКТ соединяет микропараметры (, , ) и макропараметры (,,) идеального газа: , где – масса молекулы, - концентрация молекул, - средне квадратичная скорость движения молекул.

При решении задач за нормальные условия принимаются:

давление

температура

Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул: .

Тогда основное уравнение МКТ примет вид: , где – концентрация.

Температура – это величина, которая характеризует степень нагретости тела и определяется средней кинетической энергией движения молекул.

Единицей абсолютной температурыT является Кельвин (или градус Кельвина): .

Чтобы перейти от температуры , заданной в шкале Цельсия, к абсолютной температуре , нужно к добавить 273,15.

Для одноатомных молекул: .

Для двухатомных: , где – постоянная Больцмана.

Тогда основное уравнение МКТ примет вид: .

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