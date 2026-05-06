Носители заряда в полупроводниках

Назовите свободные носители заряда в полупроводниках.

Электроны и положительные ионы – НЕВЕРНО

Электроны и дырки – ВЕРНО

Свободные носители заряда в полупроводнике образуются, когда разрывается ковалентная связь между атомами. В результате один электрон покидает атом.

Если в проводниках количество свободных электронов приблизительно равно количеству атомов, то есть каждый атом в среднем теряет по электрону, то, например, в чистом кремнии электрон теряет лишь один атом приблизительно из миллиарда.

При этом на месте электрона, покинувшего атом, образовывается вакантное место, и другой электрон может его занять. Да, атом, потерявший электрон, заряжается положительно, однако он не является свободным носителем заряда, он не может покидать кристаллическую решетку. Поэтому считать, что свободным носителем заряда в полупроводнике является положительный ион, нельзя.

Вакантное место может быть занято свободным электроном, образовавшимся в результате разрыва другой связи, и этот процесс может повторяться.

Таким образом, положительно заряженное вакантное место, которое назвали дыркой, в результате пошагового перемещения электронов оказывается в другом месте. Для простоты можно считать, что это переместилось не множество электронов, а одна дырка, хотя мы понимаем, что это модель, и ни атомы, ни ионы в веществе не перемещаются.

Итак, свободными носителями заряда в полупроводнике являются электроны и дырки.