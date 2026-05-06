Вакуум – это по определению пустота, там изначально нет свободных носителей заряда. Их можно получить путем эмиссии электронов с поверхности катода. Чтобы электрон покинул поверхность катода, он должен обладать достаточной для этого энергией. Эту энергию и нужно сообщить электрону, чтобы получить свободный носитель заряда в вакууме и сделать возможным электрический ток через него.<\/p>

Сообщить энергию можно разными способами: нагреванием катода, освещением, воздействием сильным электрическим полем и т.д. Исходя из этого, существуют разные виды эмиссии: например, фотоэлектронная миссия, термоэлектронная эмиссия.<\/p>

Не стоит путать эмиссию с ионизацией. Ионизация – это способ получения свободных носителей заряда в газах. При этом атом или молекула газа теряет электрон и заряжается положительно. Для отделения электрона от атома или молекулы газа требуется бОльшая энергия, чем для эмиссии электрона с металлического катода. Такую энергию может сообщить газу радиоактивное излучение, которое также называется ионизирующим, химическая реакция, бомбардировка электронами с большой кинетической энергией.<\/p>"