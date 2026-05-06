Повторение курса физики
01. Повторение. Решение ЕГЭ по физике за 2014 г. и КИМа за 2015 г.
1 ч 46 мин
02. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Элементы теории относительности. Квантовая физика.”
1 ч 12 мин
03. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Колебания и волны. Оптика.”
1 ч 20 мин
04. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Магнетизм”
49 мин
05. Промежуточный срез №7. Повторение
1 ч 5 мин
06. Строение ядра атома. Ядерные реакции (основной урок)
1 ч 29 мин
07. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Электростатика. Законы постоянного тока”
1 ч 21 мин
08. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Термодинамика”
1 ч 7 мин
09. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Молекулярно-кинетическая теория”
48 мин
10. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть II"
1 ч 1 мин
11. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть I"
41 мин
12. Строение атома (основной урок)
1 ч 0 мин
13. Основы квантовой теории. Фотоэффект (основной урок)
1 ч 1 мин
14. Элементы теории относительности (основной урок)
58 мин
15. Промежуточный срез №6. Повторение (основной урок)
55 мин
16. Волновая оптика (основной урок)
50 мин
17. Линзы (основной урок)
47 мин
18. Геометрическая оптика. Распространение света (основной урок)
53 мин
19. Механические колебания (основной урок)
1 ч 0 мин
20. Переменный ток. Электромагнитные волны (основной урок)
1 ч 2 мин
21. Электромагнитные колебания. Графики колебаний в колебательном контуре (основной урок)
1 ч 8 мин
22. Механические волны (основной урок)
48 мин
23. Маятники (основной урок)
59 мин
24. Промежуточный срез №5. Повторение (основной урок)
53 мин
25. Электромагнитная индукция (основной урок)
1 ч 12 мин
26. Введение в магнетизм (основной урок)
1 ч 11 мин
27. Решение задач по теме "Законы постоянного тока" (основной урок)
52 мин
28. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Вакуумный и полупроводниковый диод (основной урок)
1 ч 20 мин
29. Электрический ток в различных средах (основной урок)
54 мин
30. Закон Ома для полной цепи. Работа тока (основной урок)
55 мин
31. Расчет электрических цепей (основной урок)
57 мин
32. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи (основной урок)
55 мин
33. Диэлектрики. Конденсаторы. Однородное электрическое поле (основной урок)
49 мин
34. Промежуточный срез №4 (основной урок)
50 мин
35. Работа электрического поля. Потенциал и напряжение (основной урок)
1 ч 4 мин
36. Влажность (основной урок)
1 ч 7 мин
37. Тепловой баланс (основной урок)
1 ч 7 мин
38. Расчет количества теплоты в различных случаях. Агрегатные состояния вещества (основной урок)
1 ч 6 мин
39. КПД тепловой машины. Графики процессов в термодинамике (основной урок)
1 ч 13 мин
40. Основы термодинамики. Законы термодинамики (основной урок)
1 ч 6 мин
41. Уравнение состояния идеального газа (основной урок)
59 мин
42. Введение в молекулярно-кинетическую теорию. Основное уравнение МКТ (основной урок)
1 ч 10 мин
43. Промежуточный срез №3. Повторение (основной урок)
41 мин
44. Решение задач по теме “Законы сохранения” (основной урок)
36 мин
45. Закон сохранения энергии (основной урок)
1 ч 7 мин
46. Работа. Мощность. КПД (основной урок)
53 мин
47. Основы электростатики (основной урок)
48 мин
48. Импульс. Закон сохранения импульса (основной урок)
52 мин
49. Сила Архимеда. Элементы механики жидкостей и газов (основной урок)
32 мин
50. Элементы статики. Простые механизмы (основной урок)
1 ч 3 мин
51. Промежуточный срез № 2. Повторение (основной урок)
37 мин
52. Алгоритм решения задач по динамике (основной урок)
42 мин
53. Силы трения. Наклонная плоскость (основной урок)
54 мин
54. Силы упругости (основной урок)
46 мин
55. Закон всемирного тяготения (основной урок)
45 мин
56. Основы динамики. Законы Ньютона (основной урок)
1 ч 3 мин
57. Повторение. Промежуточный срез № 1 (основной урок)
32 мин
58. Криволинейное движение. Движение по окружности (основной урок)
52 мин
59. Равноускоренное движение. Свободное падение (основной урок)
1 ч 15 мин
60. Введение. Основы кинематики. Равномерное прямолинейное движение (основной урок)
1 ч 3 мин
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Полупроводник и полупроводниковый диод
Что такое полупроводники? Это вещества,…
…проводящие ток в одном направлении – НЕВЕРНО
…характеризующиеся увеличением проводимости с ростом температуры – ВЕРНО
По определению полупроводники – это вещества, характеризующиеся увеличением проводимости с ростом температуры. Это объясняется тем, что концентрация свободных носителей заряда в полупроводниках меньше, чем в проводниках. И это определяет их сравнительно невысокую проводимость (промежуточную между проводниками и диэлектриками). При повышении температуры появляется больше свободных носителей заряда, так как разрываются ковалентные связи между атомами и электрон покидает атом. На месте каждой разорванной связи образуется пара свободных носителей заряда – электрон и дырка – и проводимость увеличивается.
Существует распространенное заблуждение, что полупроводники проводят ток в одном направлении. Это не так: однородное вещество не будет проявлять таких свойств. Попросту говоря, какой стороной мы ни повернем кусок полупроводника, никакой разницы в его свойствах не будет.
Однако есть полупроводниковый прибор, который проводит ток в одном направлении, это полупроводниковый диод. На уроке мы разобрали принцип его работы, я напомню, что он состоит из двух частей: полупроводника p-типа и n-типа.
Полупроводник р-типа получают, добавляя в чистый полупроводник 4 группы таблицы Менделеева примесь – элемент 3 группы. У атома примеси 3 электрона на внешней оболочке, поэтому для образования четырех связей с соседними атомами будет не хватать одного электрона. Образуется вакантное место – дырка. Образованные атомами примеси дырки и будут основным свободным носителем заряда в полупроводнике р-типа.
Полупроводник n-типа получают добавлением примеси с пятью электронами на внешней оболочке, и после образования связей с четырьмя соседними атомами останется один электрон, не задействованный в ковалентных связях и поэтому способный легко покинуть атом. Образовавшиеся таким способом свободные электроны являются основным свободным носителем заряда в полупроводнике n-типа.
Вернемся к полупроводниковому диоду. В случае с p-n-переходом уже имеет значение направление тока, в отличие от однородного полупроводника. Если мы подключим к диоду напряжение, как показано на рисунке, то электроны должны будут двигаться от минуса к плюсу, то есть из р-области, где их концентрация и без того незначительна, в n-область.
В этом случае ток через диод не потечет. Если поменять полярность, электроны будут двигаться из n-области в р-область.
Это широко применяющееся в электронике свойство p-n-перехода, но не свойство полупроводника."