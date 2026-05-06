Полупроводник и полупроводниковый диод

Что такое полупроводники? Это вещества,…

…проводящие ток в одном направлении – НЕВЕРНО

…характеризующиеся увеличением проводимости с ростом температуры – ВЕРНО

По определению полупроводники – это вещества, характеризующиеся увеличением проводимости с ростом температуры. Это объясняется тем, что концентрация свободных носителей заряда в полупроводниках меньше, чем в проводниках. И это определяет их сравнительно невысокую проводимость (промежуточную между проводниками и диэлектриками). При повышении температуры появляется больше свободных носителей заряда, так как разрываются ковалентные связи между атомами и электрон покидает атом. На месте каждой разорванной связи образуется пара свободных носителей заряда – электрон и дырка – и проводимость увеличивается.

Существует распространенное заблуждение, что полупроводники проводят ток в одном направлении. Это не так: однородное вещество не будет проявлять таких свойств. Попросту говоря, какой стороной мы ни повернем кусок полупроводника, никакой разницы в его свойствах не будет.

Однако есть полупроводниковый прибор, который проводит ток в одном направлении, это полупроводниковый диод. На уроке мы разобрали принцип его работы, я напомню, что он состоит из двух частей: полупроводника p-типа и n-типа.

Полупроводник р-типа получают, добавляя в чистый полупроводник 4 группы таблицы Менделеева примесь – элемент 3 группы. У атома примеси 3 электрона на внешней оболочке, поэтому для образования четырех связей с соседними атомами будет не хватать одного электрона. Образуется вакантное место – дырка. Образованные атомами примеси дырки и будут основным свободным носителем заряда в полупроводнике р-типа.

Полупроводник n-типа получают добавлением примеси с пятью электронами на внешней оболочке, и после образования связей с четырьмя соседними атомами останется один электрон, не задействованный в ковалентных связях и поэтому способный легко покинуть атом. Образовавшиеся таким способом свободные электроны являются основным свободным носителем заряда в полупроводнике n-типа.

Вернемся к полупроводниковому диоду. В случае с p-n-переходом уже имеет значение направление тока, в отличие от однородного полупроводника. Если мы подключим к диоду напряжение, как показано на рисунке, то электроны должны будут двигаться от минуса к плюсу, то есть из р-области, где их концентрация и без того незначительна, в n-область.

В этом случае ток через диод не потечет. Если поменять полярность, электроны будут двигаться из n-области в р-область.

Это широко применяющееся в электронике свойство p-n-перехода, но не свойство полупроводника.