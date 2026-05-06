Вакуум – разреженный до такой степени газ, что средняя длина свободного пробега молекул больше, чем линейные размеры посудины. В вакууме практически отсутствуют свободные носители заряда.

Ток в вакууме возможен только благодаря заряженным частицам, возникающим при эмиссионных явлениях.

Термоэлектронная эмиссия – это излучение электронов твердыми и жидкими телами при их нагреве. Вылетают электроны, кинетическая энергия которых больше или равна работе выхода их из металла.

Фотоэлектронная эмиссия – вырывание электронов с поверхности тела под действием света.

Пример: термоэлектронная эмиссия используется в ЭЛТ телевизоров старого образца. Фотоэлектронная эмиссия используется в датчиках освещенности.

Вторичная эмиссия – выбивание электронов с поверхности металла при его бомбардировании заряженными частицами.

Эмиссия может быть вызвана разными факторами, суть которых одна – передать электрону дополнительную энергию.

Диод – это прибор, который имеет 2 электрода и пропускает ток в одном направлении.

Пример: используются в LED-телевизорах, в выпрямителях переменного тока, в автомобилях (для освещения небольших участков в салоне).

Вакуумный диод – это простейший электронный прибор, который применяется для выпрямления переменного тока, детектирования сигналов и других применений в электронике. Представляет собой запаянный сосуд с вакуумом, в который впаяны два электрода, один из которых подогревается для обеспечения электронной эмиссии.

Электронно-лучевая трубка – основной элемент телевизора, монитора старого образца в компьютере. Работа ЭЛТ основана на движении электронного пучка в вакууме, управляемого электрическим или магнитным полем.

Пример: электронно-лучевая трубка с электростатическим управлением – основной элемент осциллографа (прибора для исследования быстроизменяющихся процессов в электрических цепях).

Полупроводники – это вещества, удельное сопротивление которых стремительно уменьшается с увеличением температуры. В чистых полупроводниках между атомами ковалентная связь. При низких температурах полупроводник ведет себя как диэлектрик.

Пример: полупроводниками являются такие элементы, как Ge, Si, Te.

Проводимость чистых полупроводников электронно-дырочная (собственная проводимость). В чистом полупроводнике свободными носителями заряда являются электрон и дырка. Дырка не является частицей, это вакантное место, которое может быть занято электроном, и ее перемещение связано с движением электронов, но в физике полупроводников удобно считать ее частицей, это модель. Свободные носители заряда в полупроводнике – это носители заряда, не задействованные в образовании химических связей.

Пример: если добавить в кремний элемент 5 группы (фосфор), то при получении небольшой порции энергии электрон примеси покинет свой атом и примесный атом становится положительным ионом – такая примесь называется донором, а полупроводник – примесным полупроводником n-типа. Если же примесь будет тривалетная, атом примеси захватит из атома основного полупроводника валентный электрон, при этом он становится отрицательным ионом, такая примесь называется акцептором, а полупроводник – примесным полупроводником p-типа.

Полупроводниковый диод – устройство с p–n-переходом, пропускающее ток в одном направлении.

Пример: полупроводниковый элемент является главной частью электронных устройств (от калькуляторов до компьютеров и систем управления спутниками).

Ссылки на ресурсы Интернетурока:

Ссылки на сторонние ресурсы: