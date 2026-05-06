Повторение курса физики
01. Повторение. Решение ЕГЭ по физике за 2014 г. и КИМа за 2015 г.
1 ч 46 мин
02. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Элементы теории относительности. Квантовая физика.”
1 ч 12 мин
03. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Колебания и волны. Оптика.”
1 ч 20 мин
04. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Магнетизм”
49 мин
05. Промежуточный срез №7. Повторение
1 ч 5 мин
06. Строение ядра атома. Ядерные реакции (основной урок)
1 ч 29 мин
07. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Электростатика. Законы постоянного тока”
1 ч 21 мин
08. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Термодинамика”
1 ч 7 мин
09. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Молекулярно-кинетическая теория”
48 мин
10. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть II"
1 ч 1 мин
11. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть I"
41 мин
12. Строение атома (основной урок)
1 ч 0 мин
13. Основы квантовой теории. Фотоэффект (основной урок)
1 ч 1 мин
14. Элементы теории относительности (основной урок)
58 мин
15. Промежуточный срез №6. Повторение (основной урок)
55 мин
16. Волновая оптика (основной урок)
50 мин
17. Линзы (основной урок)
47 мин
18. Геометрическая оптика. Распространение света (основной урок)
53 мин
19. Механические колебания (основной урок)
1 ч 0 мин
20. Переменный ток. Электромагнитные волны (основной урок)
1 ч 2 мин
21. Электромагнитные колебания. Графики колебаний в колебательном контуре (основной урок)
1 ч 8 мин
22. Механические волны (основной урок)
48 мин
23. Маятники (основной урок)
59 мин
24. Промежуточный срез №5. Повторение (основной урок)
53 мин
25. Электромагнитная индукция (основной урок)
1 ч 12 мин
26. Введение в магнетизм (основной урок)
1 ч 11 мин
27. Решение задач по теме "Законы постоянного тока" (основной урок)
52 мин
28. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Вакуумный и полупроводниковый диод (основной урок)
1 ч 20 мин
29. Электрический ток в различных средах (основной урок)
54 мин
30. Закон Ома для полной цепи. Работа тока (основной урок)
55 мин
31. Расчет электрических цепей (основной урок)
57 мин
32. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи (основной урок)
55 мин
33. Диэлектрики. Конденсаторы. Однородное электрическое поле (основной урок)
49 мин
34. Промежуточный срез №4 (основной урок)
50 мин
35. Работа электрического поля. Потенциал и напряжение (основной урок)
1 ч 4 мин
36. Влажность (основной урок)
1 ч 7 мин
37. Тепловой баланс (основной урок)
1 ч 7 мин
38. Расчет количества теплоты в различных случаях. Агрегатные состояния вещества (основной урок)
1 ч 6 мин
39. КПД тепловой машины. Графики процессов в термодинамике (основной урок)
1 ч 13 мин
40. Основы термодинамики. Законы термодинамики (основной урок)
1 ч 6 мин
41. Уравнение состояния идеального газа (основной урок)
59 мин
42. Введение в молекулярно-кинетическую теорию. Основное уравнение МКТ (основной урок)
1 ч 10 мин
43. Промежуточный срез №3. Повторение (основной урок)
41 мин
44. Решение задач по теме “Законы сохранения” (основной урок)
36 мин
45. Закон сохранения энергии (основной урок)
1 ч 7 мин
46. Работа. Мощность. КПД (основной урок)
53 мин
47. Основы электростатики (основной урок)
48 мин
48. Импульс. Закон сохранения импульса (основной урок)
52 мин
49. Сила Архимеда. Элементы механики жидкостей и газов (основной урок)
32 мин
50. Элементы статики. Простые механизмы (основной урок)
1 ч 3 мин
51. Промежуточный срез № 2. Повторение (основной урок)
37 мин
52. Алгоритм решения задач по динамике (основной урок)
42 мин
53. Силы трения. Наклонная плоскость (основной урок)
54 мин
54. Силы упругости (основной урок)
46 мин
55. Закон всемирного тяготения (основной урок)
45 мин
56. Основы динамики. Законы Ньютона (основной урок)
1 ч 3 мин
57. Повторение. Промежуточный срез № 1 (основной урок)
32 мин
58. Криволинейное движение. Движение по окружности (основной урок)
52 мин
59. Равноускоренное движение. Свободное падение (основной урок)
1 ч 15 мин
60. Введение. Основы кинематики. Равномерное прямолинейное движение (основной урок)
1 ч 3 мин
Вакуум – разреженный до такой степени газ, что средняя длина свободного пробега молекул больше, чем линейные размеры посудины. В вакууме практически отсутствуют свободные носители заряда.
Ток в вакууме возможен только благодаря заряженным частицам, возникающим при эмиссионных явлениях.
Термоэлектронная эмиссия – это излучение электронов твердыми и жидкими телами при их нагреве. Вылетают электроны, кинетическая энергия которых больше или равна работе выхода их из металла.
Фотоэлектронная эмиссия – вырывание электронов с поверхности тела под действием света.
Пример: термоэлектронная эмиссия используется в ЭЛТ телевизоров старого образца. Фотоэлектронная эмиссия используется в датчиках освещенности.
Вторичная эмиссия – выбивание электронов с поверхности металла при его бомбардировании заряженными частицами.
Эмиссия может быть вызвана разными факторами, суть которых одна – передать электрону дополнительную энергию.
Диод – это прибор, который имеет 2 электрода и пропускает ток в одном направлении.
Пример: используются в LED-телевизорах, в выпрямителях переменного тока, в автомобилях (для освещения небольших участков в салоне).
Вакуумный диод – это простейший электронный прибор, который применяется для выпрямления переменного тока, детектирования сигналов и других применений в электронике. Представляет собой запаянный сосуд с вакуумом, в который впаяны два электрода, один из которых подогревается для обеспечения электронной эмиссии.
Электронно-лучевая трубка – основной элемент телевизора, монитора старого образца в компьютере. Работа ЭЛТ основана на движении электронного пучка в вакууме, управляемого электрическим или магнитным полем.
Пример: электронно-лучевая трубка с электростатическим управлением – основной элемент осциллографа (прибора для исследования быстроизменяющихся процессов в электрических цепях).
Полупроводники – это вещества, удельное сопротивление которых стремительно уменьшается с увеличением температуры. В чистых полупроводниках между атомами ковалентная связь. При низких температурах полупроводник ведет себя как диэлектрик.
Пример: полупроводниками являются такие элементы, как Ge, Si, Te.
Проводимость чистых полупроводников электронно-дырочная (собственная проводимость). В чистом полупроводнике свободными носителями заряда являются электрон и дырка. Дырка не является частицей, это вакантное место, которое может быть занято электроном, и ее перемещение связано с движением электронов, но в физике полупроводников удобно считать ее частицей, это модель. Свободные носители заряда в полупроводнике – это носители заряда, не задействованные в образовании химических связей.
Пример: если добавить в кремний элемент 5 группы (фосфор), то при получении небольшой порции энергии электрон примеси покинет свой атом и примесный атом становится положительным ионом – такая примесь называется донором, а полупроводник – примесным полупроводником n-типа. Если же примесь будет тривалетная, атом примеси захватит из атома основного полупроводника валентный электрон, при этом он становится отрицательным ионом, такая примесь называется акцептором, а полупроводник – примесным полупроводником p-типа.
Полупроводниковый диод – устройство с p–n-переходом, пропускающее ток в одном направлении.
Пример: полупроводниковый элемент является главной частью электронных устройств (от калькуляторов до компьютеров и систем управления спутниками).
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