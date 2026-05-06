Электромагнитная индукция

Квадратный проводящий контур со стороной вращается в однородном магнитном поле, магнитная индукция которого равна , с угловой скоростью , как показано на рисунке.

Запишите зависимость ЭДС индукции от времени.

– НЕВЕРНО

– ВЕРНО

Проводящий контур находится в магнитном поле, магнитный поток через контур равен , где – это индукция магнитного поля, – площадь контура, а – угол между вектором магнитной индукции и перпендикуляром к площади контура.

Когда магнитный поток через контур изменяется, в контуре возникает ЭДС . Это явление называется электромагнитной индукцией.

В нашем случае магнитное поле не изменяется, площадь контура постоянна, а изменяется угол , т.к. контур вращается.

Если в начальный момент времени угол между вектором магнитной индукции и перпендикуляром к площади контура был равен , а через время стал равен , то угловая скорость, по определению, равна , отсюда в любой момент времени угол равен .

Магнитный поток изменяется неравномерно, и, чтобы найти мгновенное значение ЭДС, нужно взять производную от магнитного потока:

Начальный угол и функция косинус показывают, как изначально был ориентирован контур. Если нам неважно, из какого положения началось вращение, то можем опустить , знак минус или поменять функцию на синус, который отличается от косинуса фазой: .

Обратите внимание, что множитель перед гармонической функцией – это амплитуда ЭДС, ее максимальное значение, которое она принимает только в определенных положениях. ЭДС не равна постоянно.