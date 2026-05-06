Электромагнитная индукция – это явление возникновения электродвижущей силы в проводнике, контур которого пересекается изменяющимся магнитным потоком.

Основной закон электромагнитной индукции (закон Фарадея): ЭДС индукции прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока, который пересекает контур проводника.

Магнитный поток () – это физическая величина, равная произведению вектора магнитной индукции на поверхность площадью .

– угол между вектором магнитной индукции и нормалью к плоскости.

Пример: на электростанциях ЭДС индукции возникает при относительном вращении рамки из проводника и магнита. В этом случае изменение магнитного потока через рамку происходит благодаря изменению угла между вектором магнитной индукции и нормалью к плоскости рамки.

Правило Ленца: индукционный ток, возникающий в замкнутом контуре, имеет такое направление, что создаваемый им поток магнитной индукции через площадь, ограниченной контуром, старается компенсировать то изменение магнитной индукции, которое вызывает этот ток.

Самоиндукция – это явление возникновения ЭДС индукции в проводнике при изменении силы тока в нём самом.

Пример: при отключении электроприборов сила тока в них резко падает, при этом возникает ЭДС самоиндукции, вызывающая сравнительно большой и иногда опасный для техники скачок тока и напряжения.

Индуктивность проводника – собственная характеристика проводника, которая численно равна отношению магнитного потока, который возникает вокруг проводника, к силе тока в нем: .

Индуктивность проводника зависит от его размеров и формы, наличие ферромагнитной сердцевины.

, где – количество витков круга соленоида, – его длина, – площадь сечения, – магнитная постоянная, – магнитная проницаемость среды.

Индуктивность проводника численно равна ЭДС самоиндукции в проводнике за единицу времени при изменении силы тока в нем на единицу: .

Энергия магнитного поля проводника с током имеет вид: .

, где – индуктивность проводника, – сила тока.

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