ЭДС самоиндукции

В катушке, индуктивность которой равна , на протяжении времени протекает постоянный ток. Сила тока равна . Чему равна ЭДС самоиндукции?

– НЕВЕРНО

– ВЕРНО

Явление самоиндукции – это возникновение ЭДС в проводящем контуре при изменении силы тока, протекающего через этот же контур. То же самое происходит, если контур имеет больше одного витка и представляет собой катушку.

Почему это происходит? При протекании через катушку тока возникает магнитное поле, характеризующееся магнитным потоком . Если сила тока изменяется, то изменяется и магнитный поток.

Эта же катушка находится в собственном магнитном поле. А если катушка находится в изменяющемся магнитном поле, то в ней возникает ЭДС индукции, равная скорости изменения магнитного потока: . Таким образом, при изменении тока в катушке изменяется ее магнитное поле, а, т.к. катушка находится в изменяющемся магнитном поле, в ней возникает ЭДС индукции.

В нашей задаче нет изменения силы тока, она равна , и ее значение не изменяется, поэтому и ЭДС самоиндукции будет равна нулю.