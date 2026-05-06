Зависимость силы тока от времени при колебаниях

В колебательном контуре протекают свободные электромагнитные колебания. Напряжение на обкладках конденсатора емкостью изменяется со временем по закону: . Запишите зависимость тока в контуре от времени .

– НЕВЕРНО

– ВЕРНО

По определению емкость конденсатора – это отношение заряда к напряжению на его обкладках: . Тогда заряд связан с напряжением: .

В нашем случае напряжение изменяется со временем, значит, и заряд будет изменяться: .

По определению сила тока равна скорости переноса заряда: . В нашем случае заряд изменяется неравномерно, за равные промежутки времени заряд изменяется не на одну и ту же величину. Мы можем определить силу тока, рассмотрев малый промежуток времени, на протяжении которого можем считать изменение заряда равномерным. Заряд зависит от времени, является функцией от времени. Из математики мы знаем, что при малом изменении аргумента отношение изменения функции к изменению аргумента – это производная .

Таким образом, сила тока равна: .

Остается найти производную напряжения: .

Постоянный множитель выносим за знак производной:

Под знаком производной у нас синус линейной функции. Его производная равна производной синуса умножить на производную линейной функции:

Производная равна единице, выносится за знак производной. Получим: .

Обратите внимание, что здесь нельзя использовать закон Ома для участка цепи и записывать . В колебательном контуре нет сопротивления, в котором сила тока линейно зависит от напряжения. Сопротивление проводов, из которых изготовлен контур, пренебрежимо мало. Протекание тока в колебательном контуре подчиняется другим законам, которые мы изучили на уроке и которые использовали в решении задачи.