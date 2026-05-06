Колебательный (электромагнитный) контур – электрическая цепь, состоящая из конденсатора емкостью и катушки индуктивностью .

Принцип работы колебательного контура

К катушке индуктивности подключается заряженный конденсатор. Конденсатор начинает разряжаться, уменьшая заряд на пластинах. Возникает электрический ток. Конденсатор полностью разряжен. Электрический ток продолжает течь из-за возникновения ЭДС самоиндукции в катушке. Заряд конденсатора увеличивается, но уже с обратной полярностью. Заряд конденсатора становится равным начальному, но с обратной полярностью. Ток прекращается. Процесс повторяется.

Аналогия с механическими колебаниями

Пункты 1 и 5 – максимальное отклонение от положения равновесия.

Пункт 3 – положение равновесия.

Пункты 1–5 описывают половину периода работы колебательного контура. Вторая аналогична с точностью до направления тока и знаков зарядов на пластинах конденсатора.

Превращения энергии в колебательном контуре

При максимальной зарядке конденсатора контур обладает только энергией электрического поля конденсатора: . При полной разрядке конденсатора колебательный контур обладает только энергией магнитного поля катушки: . В произвольный момент времени колебательный контур обладает энергией и электрического, и магнитного поля.

По закону сохранения энергии .

– заряд на пластинах конденсатора

– напряжение на пластинах конденсатора

– сила тока в колебательном контуре

Уравнения колебаний в колебательном контуре

– циклическая частота колебаний контура

Период колебаний электромагнитного контура (формула Томсона)

Период колебаний энергии в контуре равен (аналогично механическим колебаниям).

Пример: колебательный контур состоит из катушки индуктивностью и конденсатора емкостью с максимальным зарядом на пластинах . Тогда:

период колебаний

период колебаний энергий электрического и магнитного поля

циклическая частота колебаний в контуре

максимальное напряжение на пластинах конденсатора

максимальная сила тока в контуре

Уравнения колебаний (в СИ):

Графики электромагнитных колебаний в контуре

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