Колебания – это повторяющееся во времени изменение некоторой физической величины или их совокупности. При электромагнитных колебаниях изменяется заряд и напряжение на обкладках конденсатора, сила тока через катушку, напряженность электрического поля конденсатора, индукция магнитного поля катушки. Всё это величины, так или иначе связанные с электрическим и магнитным полями.<\/p>

Ошибочно ассоциировать любые колебания с привычными для нас механическими колебаниями и ожидать, что элементы колебательного контура будут двигаться, например, вибрировать.<\/p>

Если в катушке находится железный сердечник, то он под влиянием переменного магнитного поля катушки может смещаться. Если катушка индуктивности колебательного контура гудит, то, значит, в ней есть механические колебания. По той же причине гудит трансформатор, в котором тоже есть катушки с сердечником. Однако это побочные явления, они не представляют собой электромагнитные колебания и не всегда их сопровождают.<\/p>"