На стержень, лежащий на опоре, действуют силы , , и , как показано на рисунке. Запишите второе условие равновесия для тела относительно точки опоры. – НЕВЕРНО – ВЕРНО

Второе условие равновесия тел звучит так: сумма моментов сил, действующих на тело, равна нулю.

Момент силы – это по определению произведение силы на ее плечо. Из рисунка видно, что если считать моменты сил относительно точки опоры, то плечо силы равно , плечо силы равно и т.д., а плечо силы реакции опоры равно нулю.

Моменты сил имеют разные знаки, если силы предположительно вращают тело в разных направлениях. Выберем, как нам удобно, направление, которое будем считать положительным, пусть это будет направление против часовой стрелки.

Силы и вращают стержень против часовой стрелки, их моменты будут положительными, а силы и – по часовой стрелке, их моменты будут отрицательными.

Запишем: .

Если мы будем считать положительным направление вращения по часовой стрелке, то уравнение будет иметь вид: .

Математически эти два уравнения эквивалентны, можно перейти от одного к другому умножением на .

При этом нам безразлично, действует сила на левую или правую часть стержня. При определении знаков моментов сил учитываем именно направления, в которых силы предположительно вращают тело.