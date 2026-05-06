Груз массы равномерно поднимают с помощью невесомого подвижного блока, как показано на рисунке. С какой силой тащат груз? – НЕВЕРНО – ВЕРНО

На уроке мы изучили подвижный блок, который дает выигрыш в силе в 2 раза, но при этом мы в 2 раза проигрываем в перемещении. При этом груз был прикреплен к блоку, а тащили груз за свободный конец веревки.

Здесь же ситуация иная. На блок действует сила и две одинаковых (т.к. это одна и та же нить) силы натяжения нити . Отметим на рисунке силы и выберем систему координат, направим ось у вертикально вверх.

Груз и блок поднимаются равномерно, ускорение равно нулю. По второму закону Ньютона запишем: .

В проекции на ось координат запишем: ; .

По третьему закону Ньютона сила натяжения нити равна силе тяжести груза , тогда.