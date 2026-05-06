Лестница массы и длины стоит у стены под углом к полу. Найдите модуль момента силы тяжести, действующей на лестницу, относительно точки упора лестницы в пол. – НЕВЕРНО – ВЕРНО

Момент силы – это по определению произведение силы на ее плечо. Нам нужно найти модуль момента силы, поэтому не будем останавливаться на направлении, в котором сила вращает тело, оно влияет только на знак момента силы.

Сила тяжести равна . Найдем плечо силы.

Плечо силы – это расстояние от точки, относительно которой мы считаем момент силы, до прямой, вдоль которой действует сила. Это перпендикуляр, опущенный из точки отсчета на прямую, вдоль которой действует сила.

На рисунке это отрезок . Треугольник прямоугольный, угол равен . или, поскольку сила тяжести приложена к середине лестницы, плечо силы равно .

Момент силы окончательно равен .

Заметьте, плечо силы – это не расстояние от точки отсчета до точки приложения силы, и плечо силы не будет равно половине длины лестницы. Плечо силы – это расстояние от точки отсчета до прямой, вдоль которой действует сила.