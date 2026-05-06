Электродвижущая сила источника – это величина, которая численно равна работе сторонних сил в источнике, потраченной на перемещение единичного положительного заряда через всю цепь.

Закон Ома для полной цепи

Сила тока в замкнутой цепи равна электродвижущей силе источника, разделенной на полное сопротивление цепи.

, где – внутреннее сопротивление источника ЭДС.

Пример: если цепь содержит источник напряжения с внутренним сопротивлением , а также резистор сопротивлением , то сила тока в этой цепи будет равна по закону Ома для полной цепи: .

Идеальный источник ЭДС – источник, обладающий нулевым сопротивлением (). Напряжение на его клеммах постоянно и не зависит от тока во внешней цепи.

Ток в такой цепи будет определяться только её сопротивлением. По закону Ома он будет равен:

.

Короткое замыкание – электрическое соединение двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией прибора и нарушающее его нормальную работу. Ток короткого замыкания определяется параметрами источника ЭДС:

.

Формула для работы тока имеет вид: .

, где .

Мощность тока – это отношение работы тока на некотором участке цепи ко времени прохождения тока по этому участку.

Пример: если мощность чайника 2,2 кВт, а в сети напряжение 220 В, то сила тока при работе такого чайника будет равна: .

Закон Джоуля – Ленца: количество теплоты, выделяемой проводником с током, равно произведению квадрата силы тока, сопротивления проводника и времени прохождения тока по проводнику.

Пример: элемент с ЭДС 12 В и внутренним сопротивлением замкнут на сопротивление Тогда выделяемое количество теплоты за единицу времени будет равно

.

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