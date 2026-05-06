Закон Ома для участка цепи и для полной цепи

Два резистора с сопротивлениями и подключены к источнику питания с внутренним сопротивлением и ЭДС .

Найдите напряжение на клеммах источника и силу тока в цепи.

; – НЕВЕРНО

; – ВЕРНО

В задаче описана замкнутая электрическая цепь, которая содержит источник питания. Значит, будем применять закон Ома для полной цепи: .

Обратите внимание, что напряжение на клеммах источника и ЭДС источника – это не одно и то же. ЭДС источника – это работа сторонних сил по переносу единичного электрического заряда через источник. Благодаря наличию в цепи ЭДС создается электрическое поле, которое переносит заряд во внешней цепи. Напряжение на клеммах источника – это работа электрических сил по переносу единичного заряда через внешнюю цепь, то есть это то же самое, что напряжение на всей внешней цепи.

Так вот, в законе Ома для полной цепи в числителе дроби стоит ЭДС источника, а в законе Ома для участка цепи – .

Внешняя цепь состоит из двух резисторов, включенных последовательно. При последовательном соединении сопротивления складываются: .

Напряжение на внешней цепи определяется по закону Ома для участка цепи:

Итак, мы записали систему уравнений, которую остается решить и получить ответы на вопросы задачи.

Силу тока в цепи вычислим, подставив в первое уравнение выражение для внешнего сопротивления: .

Подставим полученное значение в закон Ома для участка цепи и найдем напряжение на клеммах источника: .