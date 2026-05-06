Закон Джоуля – Ленца

Заданы два электрочайника, рассчитанные на работу под напряжением . Сопротивление первого в 2 раза больше, чем второго. Сравните количество теплоты и , которая выделяется в чайниках за одно и то же время.

– НЕВЕРНО

– ВЕРНО

По условию задачи .

Количество теплоты, которая выделяется за время при прохождении электрического тока в цепи, определяется по закону Джоуля – Ленца: .

Ошибочно считать, что количество теплоты всегда тем больше, чем больше сопротивление. Это справедливо при неизменной силе тока, однако это не обязательно так. В нашей задаче приборы включаются в сеть под одним и тем же напряжением, при этом по закону Ома для участка цепи сила тока обратно пропорциональна сопротивлению.

Приходится учитывать и сопротивление, и силу тока, которая в формуле возводится в квадрат и зависит от сопротивления. Преобразуем формулу, используя закон Ома для участка цепи: .

Подставим силу тока: .

В полученной формуле напряжение не изменяется (в обоих случаях оно равно ), время по условию задачи одинаковое, количество теплоты зависит только от сопротивления. Сравним и : .

Во втором чайнике выделится в 2 раза большее количество теплоты.