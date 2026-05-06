Тело свободно падает с высоты над землей из состояния покоя. В некоторый момент времени тело находится на высоте над землей. Примените закон сохранения энергии. – НЕВЕРНО – ВЕРНО

Закон сохранения полной механической энергии выполняется при действии консервативных сил. В нашем случае на тело действует сила тяжести – консервативная сила, поэтому будем применять закон сохранения полной механической энергии.

Потенциальная энергия измеряется относительно некоторого нулевого уровня. Удобно выбрать такой уровень на уровне поверхности земли.

По закону сохранения полная механическая энергия не изменяется, то есть она одинакова в любой момент времени.

В первый рассматриваемый момент в начале движения тело покоится, его кинетическая энергия равна нулю. Тело находится на высоте над уровнем земли, который мы выбрали уровнем нулевой потенциальной энергии, значит, потенциальная энергия равна .

Во второй рассматриваемый момент тело приобретает скорость , значит, его кинетическая энергия равна . Тело в этот момент находится на высоте , потенциальная энергия равна . По закону сохранения энергии запишем:

Важно учесть, что сохраняется полная механическая энергия, то есть сумма потенциальной и кинетической энергии. Например, в рассмотренной задаче при выбранном нулевом уровне тело обладает и потенциальной, и кинетической энергией, что нужно учитывать.