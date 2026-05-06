Повторение курса физики
01. Повторение. Решение ЕГЭ по физике за 2014 г. и КИМа за 2015 г.
1 ч 46 мин
02. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Элементы теории относительности. Квантовая физика.”
1 ч 12 мин
03. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Колебания и волны. Оптика.”
1 ч 20 мин
04. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Магнетизм”
49 мин
05. Промежуточный срез №7. Повторение
1 ч 5 мин
06. Строение ядра атома. Ядерные реакции (основной урок)
1 ч 29 мин
07. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Электростатика. Законы постоянного тока”
1 ч 21 мин
08. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Термодинамика”
1 ч 7 мин
09. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Молекулярно-кинетическая теория”
48 мин
10. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть II"
1 ч 1 мин
11. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть I"
41 мин
12. Строение атома (основной урок)
1 ч 0 мин
13. Основы квантовой теории. Фотоэффект (основной урок)
1 ч 1 мин
14. Элементы теории относительности (основной урок)
58 мин
15. Промежуточный срез №6. Повторение (основной урок)
55 мин
16. Волновая оптика (основной урок)
50 мин
17. Линзы (основной урок)
47 мин
18. Геометрическая оптика. Распространение света (основной урок)
53 мин
19. Механические колебания (основной урок)
1 ч 0 мин
20. Переменный ток. Электромагнитные волны (основной урок)
1 ч 2 мин
21. Электромагнитные колебания. Графики колебаний в колебательном контуре (основной урок)
1 ч 8 мин
22. Механические волны (основной урок)
48 мин
23. Маятники (основной урок)
59 мин
24. Промежуточный срез №5. Повторение (основной урок)
53 мин
25. Электромагнитная индукция (основной урок)
1 ч 12 мин
26. Введение в магнетизм (основной урок)
1 ч 11 мин
27. Решение задач по теме "Законы постоянного тока" (основной урок)
52 мин
28. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Вакуумный и полупроводниковый диод (основной урок)
1 ч 20 мин
29. Электрический ток в различных средах (основной урок)
54 мин
30. Закон Ома для полной цепи. Работа тока (основной урок)
55 мин
31. Расчет электрических цепей (основной урок)
57 мин
32. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи (основной урок)
55 мин
33. Диэлектрики. Конденсаторы. Однородное электрическое поле (основной урок)
49 мин
34. Промежуточный срез №4 (основной урок)
50 мин
35. Работа электрического поля. Потенциал и напряжение (основной урок)
1 ч 4 мин
36. Влажность (основной урок)
1 ч 7 мин
37. Тепловой баланс (основной урок)
1 ч 7 мин
38. Расчет количества теплоты в различных случаях. Агрегатные состояния вещества (основной урок)
1 ч 6 мин
39. КПД тепловой машины. Графики процессов в термодинамике (основной урок)
1 ч 13 мин
40. Основы термодинамики. Законы термодинамики (основной урок)
1 ч 6 мин
41. Уравнение состояния идеального газа (основной урок)
59 мин
42. Введение в молекулярно-кинетическую теорию. Основное уравнение МКТ (основной урок)
1 ч 10 мин
43. Промежуточный срез №3. Повторение (основной урок)
41 мин
44. Решение задач по теме “Законы сохранения” (основной урок)
36 мин
45. Закон сохранения энергии (основной урок)
1 ч 7 мин
46. Работа. Мощность. КПД (основной урок)
53 мин
47. Основы электростатики (основной урок)
48 мин
48. Импульс. Закон сохранения импульса (основной урок)
52 мин
49. Сила Архимеда. Элементы механики жидкостей и газов (основной урок)
32 мин
50. Элементы статики. Простые механизмы (основной урок)
1 ч 3 мин
51. Промежуточный срез № 2. Повторение (основной урок)
37 мин
52. Алгоритм решения задач по динамике (основной урок)
42 мин
53. Силы трения. Наклонная плоскость (основной урок)
54 мин
54. Силы упругости (основной урок)
46 мин
55. Закон всемирного тяготения (основной урок)
45 мин
56. Основы динамики. Законы Ньютона (основной урок)
1 ч 3 мин
57. Повторение. Промежуточный срез № 1 (основной урок)
32 мин
58. Криволинейное движение. Движение по окружности (основной урок)
52 мин
59. Равноускоренное движение. Свободное падение (основной урок)
1 ч 15 мин
60. Введение. Основы кинематики. Равномерное прямолинейное движение (основной урок)
1 ч 3 мин
Энергия – скалярная физическая величина, характеризующая способность тел совершать работу и численно равна этой работе. Различают механическую (кинетическую и потенциальную) и внутреннюю (тепловую и химическую) энергии.
Кинетическая энергия – энергия (способность выполнить работу), которую приобретает тело вследствие своего движения.
- кинетическая энергия, - масса тела (материальной точки), - скорость тела (материальной точки).
Потенциальная энергия – энергия, которую имеет тело, вследствие взаимодействия с другими телами.
- для тела, которое подняли над поверхностью Земли: .
- масса тела (материальной точки), - ускорение свободного падения, - высота над выбранным нулевым уровнем.
- для упруго деформированного тела: .
– жесткость пружины, - удлинение или сжатие пружины.
Пример 1: мяч бросают с некоторой высоты на землю. В верхней точке он обладает потенциальной энергией, кинетическая равна нулю. С уменьшением высоты эта энергия тоже уменьшается. Перед падением на землю мяч уже будет иметь некоторую скорость, его потенциальная энергия станет равной нулю, а кинетическая примет некоторое значение. При падении мяч может выполнить работу по перемещению некоторого тела, по разрушению хрупкого предмета и т.д., а может отскочить обратно вверх, теряя кинетическую энергию и приобретая потенциальную.
Пример 2: когда человек сидит на стуле, он обладает потенциальной энергией, т.е. возможностью что-то совершить. А бегущий человек обладает кинетической, энергией движущегося тела.
Полная механическая энергия – сумма кинетической и потенциальной энергий тела: .
Кинетическая и потенциальная энергии тела могут превращаться одна в другую. Их сумма представляет собой полную механическую энергию тела.
Закон сохранения энергии – фундаментальный закон природы, утверждает, что энергия никуда не исчезает и не возникает из ничего; она только переходит от одного тела к другому или превращается из одного вида в другой.
Закон сохранения полной механической энергии: полная механическая энергия замкнутой системы тел, между которыми действуют только консервативные силы, остаётся постоянной.
Пример: классическим примером этого утверждения являются пружинный или математический маятники с пренебрежимо малым затуханием. В случае пружинного маятника в процессе колебаний потенциальная энергия деформированной пружины (имеющая максимум в крайних положениях груза) переходит в кинетическую энергию груза (достигающую максимума в момент прохождения грузом положения равновесия) и обратно. В случае математического маятника аналогично ведёт себя потенциальная энергия груза в поле силы тяжести.
Консервативными называются силы, работа которых не зависит от формы траектории, а определяется только положением её начальной и конечной точек.Работа консервативных сил равна уменьшению потенциальной энергии и увеличению кинетической энергии:
Пример: гравитационные силы, силы упругости, силы электростатического взаимодействия.
Неконсервативными называются силы, работа которых зависит от формы пути, т. е. работа по замкнутой траектории не равна нулю.
Пример: сила трения.
При наличии неконсервативных сил они совершают работу, равную изменению полной механической энергии: .
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Механическая энергия. Закон изменения (сохранения) механической энергии
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Примеры решения задач
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