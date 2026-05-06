Конспект

Энергия – скалярная физическая величина, характеризующая способность тел совершать работу и численно равна этой работе. Различают механическую (кинетическую и потенциальную) и внутреннюю (тепловую и химическую) энергии.

Кинетическая энергия – энергия (способность выполнить работу), которую приобретает тело вследствие своего движения.

- кинетическая энергия, - масса тела (материальной точки), - скорость тела (материальной точки).

Потенциальная энергия – энергия, которую имеет тело, вследствие взаимодействия с другими телами.

- для тела, которое подняли над поверхностью Земли: .

- масса тела (материальной точки), - ускорение свободного падения, - высота над выбранным нулевым уровнем.

- для упруго деформированного тела: .

– жесткость пружины, - удлинение или сжатие пружины.

Пример 1: мяч бросают с некоторой высоты на землю. В верхней точке он обладает потенциальной энергией, кинетическая равна нулю. С уменьшением высоты эта энергия тоже уменьшается. Перед падением на землю мяч уже будет иметь некоторую скорость, его потенциальная энергия станет равной нулю, а кинетическая примет некоторое значение. При падении мяч может выполнить работу по перемещению некоторого тела, по разрушению хрупкого предмета и т.д., а может отскочить обратно вверх, теряя кинетическую энергию и приобретая потенциальную.

Пример 2: когда человек сидит на стуле, он обладает потенциальной энергией, т.е. возможностью что-то совершить. А бегущий человек обладает кинетической, энергией движущегося тела.

Полная механическая энергия – сумма кинетической и потенциальной энергий тела: .

Кинетическая и потенциальная энергии тела могут превращаться одна в другую. Их сумма представляет собой полную механическую энергию тела.

Закон сохранения энергии – фундаментальный закон природы, утверждает, что энергия никуда не исчезает и не возникает из ничего; она только переходит от одного тела к другому или превращается из одного вида в другой.

Закон сохранения полной механической энергии: полная механическая энергия замкнутой системы тел, между которыми действуют только консервативные силы, остаётся постоянной.

Пример: классическим примером этого утверждения являются пружинный или математический маятники с пренебрежимо малым затуханием. В случае пружинного маятника в процессе колебаний потенциальная энергия деформированной пружины (имеющая максимум в крайних положениях груза) переходит в кинетическую энергию груза (достигающую максимума в момент прохождения грузом положения равновесия) и обратно. В случае математического маятника аналогично ведёт себя потенциальная энергия груза в поле силы тяжести.

Консервативными называются силы, работа которых не зависит от формы траектории, а определяется только положением её начальной и конечной точек.Работа консервативных сил равна уменьшению потенциальной энергии и увеличению кинетической энергии:

Пример: гравитационные силы, силы упругости, силы электростатического взаимодействия.

Неконсервативными называются силы, работа которых зависит от формы пути, т. е. работа по замкнутой траектории не равна нулю.

Пример: сила трения.

При наличии неконсервативных сил они совершают работу, равную изменению полной механической энергии: .

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