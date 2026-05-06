Ошибка 15-3. Изменение энергии при выполнении работы

Пружина толкает камень горизонтально без трения, сила упругости пружины выполнила работу . Как изменилась полная механическая энергия системы камень-пружина? Увеличилась на – НЕВЕРНО Не изменилась – ВЕРНО

Сила упругости – консервативная сила. При действии в системе консервативных сил выполняется закон сохранения полной механической энергии. Поэтому какую бы работу ни выполнила сила упругости, полная механическая энергия системы не изменилась.

Консервативные силы не меняют энергию системы, а превращают ее из одного вида в другой.

То есть в нашем случае кинетическая энергия камня увеличилась на 20 Дж, а потенциальная энергия сжатой пружины уменьшилась на 20 Дж.

Ошибка 15-4. Закон сохранения энергии при наличии неконсервативных сил

В некоторый момент тело обладало механической энергией . Затем сила трения выполняет над телом работу , и механическая энергия принимает значение . Примените закон сохранения энергии. – НЕВЕРНО Закон сохранения энергии не выполняется – НЕВЕРНО – ВЕРНО

Сила трения выполняет работу. Сила трения является неконсервативной силой. При наличии неконсервативных сил закон сохранения полной механической энергии не выполняется,.

Полная механическая энергия уменьшается на величину :

Закон сохранения энергии выполняется, часть механической энергии переходит в другие виды энергии, например, в тепловую энергию.