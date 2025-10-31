Введение в органическую химию
01. Предмет органической химии. Роль органических веществ в жизни человека
6 мин
02. Качественный и количественный состав органических веществ. Простейшая и молекулярная формулы
7 мин
03. Изомерия. Виды изомерии. Структурная изомерия, геометрическая, оптическая
8 мин
04. Решение задач на определение состава органических веществ
10 мин
05. История развития представлений о строении вещества
11 мин
06. Электронное строение атома углерода
19 мин
07. Геометрия молекул. Понятие о теории гибридизации
13 мин
08. Ковалентная связь в органических соединениях
14 мин
09. Геометрия молекул с кратными связями
11 мин
10. Классификация органических соединений
11 мин
11. Основные принципы номенклатуры органических соединений
16 мин
12. Решение задач на определение строения органических веществ
13 мин