Ошибка №1. Производная сложной функции

– НЕВЕРНО – ВЕРНО

Комментарий:

Если вы совершаете такую ошибку, то, скорее всего, вы не поняли, как вычисляется производная от сложной функции.

Мы знаем, что для сложной функции: . В нашем случае: .

В нашем примере в роли . Получаем .

Этот же результат можно получить и по-другому. Для этого вспомним формулу для синуса двойного угла:

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