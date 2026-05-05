Определение производной

Производной функции в точке называется отношение приращения функции в точке к приращению аргумента, когда приращение аргумента стремится к нулю: , или: .

Операция нахождения производной называется дифференцированием.

Свойства:

, где – константа.

Производная от суммы (разности) функций: .

Производная произведения функций: .

Производная частного двух функций: .

Производная сложной функции: .

Таблица производных

, , где – любое действительное число , , , , , , , ,

Производные высших порядков

Вычисление производной второго порядка состоит из двух этапов:

необходимо вычислить производную первого порядка,

затем необходимо вычислить производную от полученной на первом шаге функции.

Для вычисления производной третьего порядка необходимо взять производную от второй производной и т.д.