Ошибка 2. Производная сложной функции

– НЕВЕРНО – ВЕРНО

Комментарий:

Если вы совершаете такую ошибку, то, скорее всего, вы не поняли, как вычисляется производная от сложной функции.

Мы знаем, что для сложной функции: . В нашем случае: .

Может показаться странным, что . Но если вспомнить, что , то: . Геометрически это объясняется тем, что функции и отличаются на константу , то есть многие их свойства, в том числе скорость роста, одинаковы.