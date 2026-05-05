Повторение курса математики
01. Основы арифметических знаний. Отношения и пропорции. Проценты. Практика (основной урок)
58 мин
02. Степень числа. Одночлены и многочлены. Формулы сокращённого умножения. Модуль числа. Практика (основной урок)
1 ч 4 мин
03. Корень n-ной степени из действительного числа. Обобщение понятия степени. Практика (основной урок)
1 ч 5 мин
04. Повторение. Промежуточный срез №1. Практика
55 мин
05. Уравнения с модулем. Системы уравнений. Практика (основной урок)
55 мин
06. Решение текстовых задач (основной урок)
39 мин
07. Линейные неравенства. Квадратичные неравенства. Метод интервалов при решении неравенств (основной урок)
46 мин
08. Промежуточный срез № 2. Повторение (основной урок)
40 мин
09. Показательные уравнения, неравенства и их системы. Практика (основной урок)
1 ч 17 мин
10. Логарифмы. Практика (основной урок)
1 ч 9 мин
11. Логарифмические уравнения, неравенства и их системы (основной урок)
59 мин
12. Основы тригонометрии (основной урок)
49 мин
13. Основные тригонометрические формулы (основной урок)
1 ч 7 мин
14. Обратные тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения и неравенства (основной урок)
1 ч 15 мин
15. Промежуточный срез №3. Повторение (основной урок)
1 ч 30 мин
16. Функции. Свойства функции (основной урок)
49 мин
17. Производная (основной урок)
54 мин
18. Экстремальные задачи. Нахождение экстремумов функции (на оси и на отрезке) (основной урок)
44 мин
19. Промежуточный срез №4. Повторение
42 мин
20. Последовательности. Прогрессии (основной урок)
1 ч 23 мин
21. Комбинаторика. Понятие вероятности. Математическая статистика (основной урок)
55 мин
22. Математическая статистика (основной урок)
28 мин
23. Промежуточный срез №5. Повторение
1 ч 43 мин
24. Основы планиметрии (основной урок)
55 мин
25. Треугольники, их характеристики и свойства (основной урок)
41 мин
26. Решение треугольников (основной урок)
39 мин
27. Четырехугольники (основной урок)
1 ч 15 мин
28. Окружность, круг и их элементы (основной урок)
47 мин
29. Практика по планиметрии (основной урок)
48 мин
30. Промежуточный срез № 6. Повторение
34 мин
31. Основы стереометрии
42 мин
32. Расстояние между элементами геометрических тел
34 мин
33. Углы в геометрических телах
23 мин
34. Площади поверхности и объемы геометрических тел
50 мин
35. Решение задач по стереометрии
25 мин
36. Векторы и координаты. Ч.1
35 мин
37. Векторы и координаты. Ч.2
31 мин
38. Промежуточный срез №7. Повторение. Практика (основной урок)
42 мин