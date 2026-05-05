Векторы

Векторной называется величина, характеризующаяся численно и направлением.

Скалярной называется величина, характеризующаяся только численно.

Вектор – это направленный отрезок. У вектора должны быть заданы начало, конец и направление.

Длина (модуль) вектора – это длина отрезка : .

Если векторы лежат на параллельных прямых или на одной прямой, то они называются коллинеарными.

Если направления при этом совпадают, то векторы называются сонаправленными, иначе – противоположно направленными.

Два вектора называются равными, если:

1) их длины равны,

2) они сонаправлены.

Если у вектора конец совпадает с началом, то такой вектор называется ноль-вектором: . Длина такого вектора равна 0.

Действия с векторами

Сложение векторов

Правило треугольника

Чтобы сложить два вектора и , нужно отметить произвольную точку и отложить от этой точки вектор . Затем от точки отложить вектор . Вектор называется суммой векторов и .

Если , , – произвольные точки, то .

Правило параллелограмма

Отложить векторы и от одной и той же точки А, получим и .

Если отложить векторы от одной точки, то их сумма равна диагонали построенного на них параллелограмма, выходящей из этой же точки.

Правило многоугольника

В координатах

Чтобы сложить векторы в координатах, нужно сложить их соответствующие координаты:

Векторы и – противоположные, если эти векторы имеют равные длины и противоположно направлены.

Сумма противоположных векторов равна нулевому вектору.

Разность векторов

Разностью векторов и называется такой вектор, сумма которого с вектором равна вектору .

Разность векторов можно получить иначе: построить вектор , противоположный вектору , и найти сумму .

В координатах

Чтобы вычесть векторы в координатах, нужно вычесть их соответствующие координаты:

Умножение вектора на число

При умножении вектора на положительное число получаем сонаправленный вектор, длина которого в раз больше.

При умножении вектора на отрицательное число получаем противоположно направленный вектор, длина которого в раз больше.

При умножении вектора на ноль получаем нулевой вектор.

В координатах

Чтобы умножить вектор на число в координатах, нужно каждую его координату умножить на это число: .

Любой вектор (на плоскости) можно представить в виде линейной комбинации двух неколлинеарных (такие два вектора называются базисом).

Такое разложение единственно, и можно поставить в соответствие: .

В прямоугольной системе координат:

и – единичные векторы

Вектор – эквивалентно определен через координаты.

Вектор называют радиус-вектором точки .

Координаты вектора , отложенного не из начала координат, вычисляются по формуле: .

Длина вектора

Скалярное произведение. Угол между векторами

Векторы можно перемножать. Скалярное произведение векторов имеет вид:

Скалярное произведение перпендикулярных векторов равно нулю.

В координатах

;