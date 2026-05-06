Ребенок массы стоит на покоящейся тележке массы . Затем ребенок прыгает с тележки со скоростью , направленной горизонтально. Тележка в этот момент приобретает скорость , направленную в противоположную сторону. Запишите закон сохранения импульса. – НЕВЕРНО ; – ВЕРНО

Закон сохранения импульса справедлив для замкнутых систем. Это такие системы тел, в которых тела взаимодействуют только друг с другом, а сумма внешних сил, действующих на систему тел, равна нулю.

В нашем случае, пока система покоится, сила тяжести и сила реакции опоры уравновешиваются, сумма внешних сил равна нулю.

После прыжка на ребенка действует только сила тяжести, однако при рассмотрении короткого промежутка времени сразу после прыжка сила тяжести не успеет значительно изменить импульс ребенка. Поэтому систему можем считать замкнутой и будем применять закон сохранения импульса.

По закону сохранения импульса суммарный импульс замкнутой системы тел не изменяется. То есть суммарный импульс тележки и ребенка до взаимодействия равен суммарному импульсу тележки и ребенка после взаимодействия.

До взаимодействия система покоилась, ее скорость и импульс были равны нулю.

После взаимодействия импульс ребенка стал равен , импульс тележки стал равен .

Подчеркну, что импульс – векторная величина, вектор импульса направлен в ту же сторону, что и вектор скорости, и складываются именно векторы. По закону сохранения импульса запишем: .

Выберем удобную систему координат. Направим ось х в сторону прыжка ребенка.

Тогда в проекции на ось х запишем: .

Если направим ось координат в противоположную сторону, то получим следующее уравнение: .

Оно эквивалентно уравнению, полученному выше.