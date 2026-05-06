Повторение курса физики
01. Повторение. Решение ЕГЭ по физике за 2014 г. и КИМа за 2015 г.
1 ч 46 мин
02. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Элементы теории относительности. Квантовая физика.”
1 ч 12 мин
03. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Колебания и волны. Оптика.”
1 ч 20 мин
04. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Магнетизм”
49 мин
05. Промежуточный срез №7. Повторение
1 ч 5 мин
06. Строение ядра атома. Ядерные реакции (основной урок)
1 ч 29 мин
07. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Электростатика. Законы постоянного тока”
1 ч 21 мин
08. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Термодинамика”
1 ч 7 мин
09. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Молекулярно-кинетическая теория”
48 мин
10. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть II"
1 ч 1 мин
11. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть I"
41 мин
12. Строение атома (основной урок)
1 ч 0 мин
13. Основы квантовой теории. Фотоэффект (основной урок)
1 ч 1 мин
14. Элементы теории относительности (основной урок)
58 мин
15. Промежуточный срез №6. Повторение (основной урок)
55 мин
16. Волновая оптика (основной урок)
50 мин
17. Линзы (основной урок)
47 мин
18. Геометрическая оптика. Распространение света (основной урок)
53 мин
19. Механические колебания (основной урок)
1 ч 0 мин
20. Переменный ток. Электромагнитные волны (основной урок)
1 ч 2 мин
21. Электромагнитные колебания. Графики колебаний в колебательном контуре (основной урок)
1 ч 8 мин
22. Механические волны (основной урок)
48 мин
23. Маятники (основной урок)
59 мин
24. Промежуточный срез №5. Повторение (основной урок)
53 мин
25. Электромагнитная индукция (основной урок)
1 ч 12 мин
26. Введение в магнетизм (основной урок)
1 ч 11 мин
27. Решение задач по теме "Законы постоянного тока" (основной урок)
52 мин
28. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Вакуумный и полупроводниковый диод (основной урок)
1 ч 20 мин
29. Электрический ток в различных средах (основной урок)
54 мин
30. Закон Ома для полной цепи. Работа тока (основной урок)
55 мин
31. Расчет электрических цепей (основной урок)
57 мин
32. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи (основной урок)
55 мин
33. Диэлектрики. Конденсаторы. Однородное электрическое поле (основной урок)
49 мин
34. Промежуточный срез №4 (основной урок)
50 мин
35. Работа электрического поля. Потенциал и напряжение (основной урок)
1 ч 4 мин
36. Влажность (основной урок)
1 ч 7 мин
37. Тепловой баланс (основной урок)
1 ч 7 мин
38. Расчет количества теплоты в различных случаях. Агрегатные состояния вещества (основной урок)
1 ч 6 мин
39. КПД тепловой машины. Графики процессов в термодинамике (основной урок)
1 ч 13 мин
40. Основы термодинамики. Законы термодинамики (основной урок)
1 ч 6 мин
41. Уравнение состояния идеального газа (основной урок)
59 мин
42. Введение в молекулярно-кинетическую теорию. Основное уравнение МКТ (основной урок)
1 ч 10 мин
43. Промежуточный срез №3. Повторение (основной урок)
41 мин
44. Решение задач по теме “Законы сохранения” (основной урок)
36 мин
45. Закон сохранения энергии (основной урок)
1 ч 7 мин
46. Работа. Мощность. КПД (основной урок)
53 мин
47. Основы электростатики (основной урок)
48 мин
48. Импульс. Закон сохранения импульса (основной урок)
52 мин
49. Сила Архимеда. Элементы механики жидкостей и газов (основной урок)
32 мин
50. Элементы статики. Простые механизмы (основной урок)
1 ч 3 мин
51. Промежуточный срез № 2. Повторение (основной урок)
37 мин
52. Алгоритм решения задач по динамике (основной урок)
42 мин
53. Силы трения. Наклонная плоскость (основной урок)
54 мин
54. Силы упругости (основной урок)
46 мин
55. Закон всемирного тяготения (основной урок)
45 мин
56. Основы динамики. Законы Ньютона (основной урок)
1 ч 3 мин
57. Повторение. Промежуточный срез № 1 (основной урок)
32 мин
58. Криволинейное движение. Движение по окружности (основной урок)
52 мин
59. Равноускоренное движение. Свободное падение (основной урок)
1 ч 15 мин
60. Введение. Основы кинематики. Равномерное прямолинейное движение (основной урок)
1 ч 3 мин
Импульс – мера механического движения, которая равна произведению массы тела на его скорость.
Вспомним второй закон Ньютона: .
Ускорение тела при равноускоренном движении из состояния покоя равно: .
Тогда .
Это второй закон Ньютона в импульсной форме.
- импульс силы
- изменение импульса тела
Импульс силы – физическая величина, равная произведению силы, действующей на тело, и времени ее действия .
Пример: шарик массой 100 г, летящий со скоростью 20 м/с, упруго ударяется о стенку. Отскакивает от нее с такой же скоростью. Найдите изменение импульса шарика.
Изобразим движение шарика.
Изменение импульса в проекции на ось равно: .
Замкнутая система – система тел, на которую не действуют внешние силы или их действием можно пренебречь, то есть тела взаимодействуют только между собой.
Примеры: замкнутыми системами можно считать бильярдные шары, не ударяющиеся о бортик и движущиеся без трения; вагон и локомотив, движущиеся с выключенным двигателем без трения; тело, лежащее на столе.
Закон сохранения импульса: векторная сумма импульсов взаимодействующих тел, составляющих замкнутую систему, остается неизменной, т.е. сумма импульсов тел до взаимодействия равна сумме импульсов тел после взаимодействия.
Закон сохранения импульса для двух тел: .
, где и – импульсы тел до взаимодействия, а и - после взаимодействия.
Пример: рассмотрим эксперимент. Если подвесить на тонких нитях два одинаковых шарика и оттянуть один шарик в сторону, то мы видим, что после столкновения левый шар остановился, а правый пришел в движение. Высота подъема правого шарика равна высоте, на которую отклонили левый шар. Это говорит о том, что левый шар отдал весь свой импульс правому шару.Этот эксперимент согласуется с законом сохранения импульса
Удар – кратковременное взаимодействие тел, при котором происходит перераспределение кинетической энергии и импульса. Часто носит разрушительный для взаимодействующих тел характер. В физике под ударом понимают такой тип взаимодействия движущихся тел, при котором время взаимодействия пренебрежимо мало.
Центральный удар шаров – соударение, при котором скорости шаров до и после удара направлены по линии, соединяющей центры шаров.
Абсолютно упругий удар – модель соударения, при которой полная кинетическая энергия системы сохраняется. В классической механике при этом пренебрегают деформациями тел. Соответственно, считается, что энергия на деформации не теряется, а взаимодействие распространяется по всему телу мгновенно. Хорошей моделью абсолютно упругого удара является столкновение бильярдных шаров или упругих мячиков.
Для математического описания простейших абсолютно упругих ударов используется закон сохранения энергии и закон сохранения импульса.
Закон сохранения импульса: .
и - массы первого и второго тела, и – скорость первого тела до и после взаимодействия, и – скорость второго тела до и после взаимодействия.
Закон сохранения энергии: .
- кинетическая энергия первого тела до удара, а - после.
кинетическая энергия второго тела до удара, а - после.
Пример: во многих случаях столкновения атомов, молекул и элементарных частиц подчиняются законам абсолютно упругого удара.
Простым примером абсолютно упругого столкновения может быть центральный удар двух бильярдных шаров, один из которых до столкновения находился в состоянии покоя.
Абсолютно неупругий удар – удар, в результате которого тела после столкновения соединяются и продолжают движение как единое целое. Если удар был центральным (скорости были перпендикулярны касательной плоскости), то тела соединяются и продолжают дальнейшее своё движение как единое тело.
Закон сохранения импульса: .
и - массы первого и второго тела, – скорость первого тела до взаимодействия, – скорость второго тела до взаимодействия и – скорость шаров после взаимодействия.
Закон сохранения энергии: .
При неупругой деформации действуют неконсервативные силы, которые приводят к потерям механической энергии.
Пример:примером абсолютно неупругого удара может служить попадание пули (или снаряда) в баллистический маятник.
Реактивное движение – движение тела, возникающее при отделении от тела его части с некоторой скоростью.
Пример: на принципе реактивного движения основаны полеты ракет.
Также по принципу реактивного движения передвигаются некоторые представители животного мира: например, кальмары и осьминоги. Периодически выбрасывая вбираемую в себя воду, они способны развивать скорость до 60–70 км/ч.
В мире растений тоже есть примеры реактивного движения. Например, созревшие плоды «бешеного огурца» при самом легком прикосновении отскакивают от плодоножки и из отверстия, образовавшегося на месте отделившейся ножки, с силой выбрасывается горькая жидкость с семенами, а сами огурцы при этом отлетают в противоположном направлении.
Ссылки на ресурсы Интернетурока
Законы изменения (сохранения) импульса и энергии для системы материальных точек
Решение задач на тему «Законы взаимодействия и движения тел»
Столкновение тел. Абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары
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